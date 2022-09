Popularna witamina wycofana ze sprzedaży w całym kraju. "Stanowi zagrożenie dla pacjentów"

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju leku o nazwie Menaright Forte

Popularna witamina wycofana ze sprzedaży w całym kraju

1 września Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju leku o nazwie Menaright Forte. Chodzi o popularny produkt dla niemowląt, zawierający witaminę K.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja dotyczy:

Menaright Forte, Phytomenadion Injection 2mg/0,2 ml, Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/0,2ml

numer serii: SH12032A, data ważności: 02.2024

podmiot odpowiedzialny: Alvita Pharma Pvt. Ltd z siedzibą w Indiach

podmiot, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: IMPILO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Będzinie;

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia wystąpienia wady jakościowej ww. serii produktu leczniczego Menaright Forte z hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez Aesclepios S.A. z siedzibą w Sieradzu, w związku ze zgłoszeniami reklamacyjnymi od odbiorców, dotyczącymi trudności w otwieraniu ampułek przedmiotowego produktu leczniczego - informuje GIF.

"WIF ocenił, iż przedmiotowy produkt leczniczy stanowi zagrożenie dla pacjentów"

Ponadto, do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły wyniki z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych ww. serii produktu z Centralnej Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego z siedzibą w Poznaniu.

- Powodem zgłoszenia było stwierdzenie przez personel medyczny większej zawartości roztworu w ampułce oraz brak możliwości otwarcia ampułek – używając siły niezbędnej do ich otwarcia. Opakowanie szklane kruszy się, a szkło w sposób niekontrolowany zostaje w palcach i wewnątrz ampułki - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Jak informuje GIF, działania wyjaśniające oraz czynności kontrolne przeprowadzone przez WIF potwierdziły brak możliwości właściwego i bezpiecznego otwierania ampułek przedmiotowego produktu leczniczego oraz różnice w objętości roztworu w ampułkach.

- WIF ocenił, iż przedmiotowy produkt leczniczy stanowi zagrożenie dla pacjentów jak również aplikującego ten produkt personelu medycznego - wskazano.

GIF przypomina również, że "analizowany produkt leczniczy nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jednakże został wprowadzony do obrotu na podstawie zgody Ministra Zdrowia nr DOP/00196/22, z dn. 29.03.2022 r. na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 8 u.p.f."







