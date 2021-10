Ponad miliard dolarów ze sprzedaży leku? Takich terapii jest więcej LISTA

Na światowe rynki zostały dopuszczone nowe terapie, które mogą stać się komercyjnymi sukcesami dla wprowadzających je firm

Analitycy ReMapConsulting przeanalizowali nowe rejestracje i wskazali te leki, które w najbliższych latach mogą stać się najbardziej dochodowymi terapiami

W ślad za ich wyliczeniami przedstawiamy osiem takich leków

Do 30 czerwca 2021 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) i Europejska Agencja Leków w Europie wprowadziły na rynek odpowiednio 32 i 22 nowe leki. To znaczny wzrost liczby zatwierdzonych cząsteczek przez oba organy w porównaniu do pierwszej połowy 2020 roku.

Istnieje zatem znaczna liczba terapii, które mają potencjał, aby stać się przebojowymi lekami w nadchodzących latach. Jednak uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie gwarantuje wystarczającego wykorzystania i sukcesu komercyjnego jakiegokolwiek leku.

Aby osiągnąć maksymalne rozpowszechnienie w pożądanym punkcie cenowym, producenci muszą poddać swoje produkty ocenie technologii medycznych (HTA) i zasadności refundacji w każdym kraju.

8 obiecujących terapii

Analitycy ReMapConsulting przeanalizowali nowe rejestracje i wskazali te leki, które w najbliższych latach mogą stać się najbardziej dochodowymi terapiami.

1. Aduhelm (aducanumab)

Pierwszym na liście jest lek Biogen Aduhelm (aducanumab) wskazany do leczenia choroby Alzheimera Jego przyspieszone zatwierdzenie przez FDA na początku tego roku wywołało kontrowersje. Cześć ekspertów uważa, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność leku.

Dodatkowo cena katalogowa na pacjenta została wyznaczona na poziomie 56 tys. dolarów rocznie, co spowodowało dodatkowe obiekcje. eksperci szacują roczną prognozę sprzedaży tego leku na poziomie 3,9 miliarda dolarów w 2024 roku.

Nowy lek na alzheimera dopuszczony w USA przez FDA. Dwóch ekspertów złożyło rezygnacje

2. Evrenzo (roksadustat)

Komisja Europejska zatwierdziła Evrenzo w sierpniu 2021 roku. Jest lekiem stosowanym w leczeniu objawowej niedokrwistości związanej z przewlekłą chorobą nerek. Na chwilę obecną jest to jedyny doustny inhibitor HIF-PH dostępny w Europie, który rozwiązuje ten stan poprzez aktywację naturalnej odpowiedzi organizmu na obniżony poziom tlenu we krwi.

Lek został opracowany przez amerykańską firmę FibroGen, która ma umowę z japońskim producentem leków Astellas Pharma na komercjalizację leku w Europie i Japonii. W Stanach Zjednoczonych prawa do komercjalizacji leku posiada AstraZeneca. Ale lek napotkał komplikacje regulacyjne dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Analitycy prognozują, że Evrenzo może wygenerować 2,7 miliarda dolarów sprzedaży w 2026 roku, w zależności od pomyślnego zatwierdzenia jej przez FDA.

3. Bimzelx (bimekizumab)

Bimzelx jest wskazany w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy plackowatej u dorosłych, którzy kwalifikują się do leczenia systemowego.

Lek otrzymał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w Europie w czerwcu 2021 roku, co ma przynieść decyzję EMA w najbliższym czasie. Podobnie FDA zapowiedziała podjęcie decyzji o zatwierdzeniu leku 15 października 2021 roku.

Analitycy spodziewają się, że roczna sprzedaż Bimzelx osiągnie do 2,6 miliarda dolarów w 2026 r., zakładając, że lek wykazuje wyższość w stosunku do produktu Cosentyx (sekukinumab).

4. Vaskepa (ikozapent etylowy)

Vaskepa (nazwa handlowa w Europie: Vazkepa) to lek, który zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar i inne problemy spowodowane zablokowanym krążeniem krwi.

Przewidywany szczytowy potencjał sprzedaży leku w Europie szacowany jest na 2,4 miliarda dolarów.

Ale nie w USA. Producent leku Amarin Corporation, przegrał bitwę patentową z firmami Hikma i Dr Reddy’s, co otworzyło drogę do wejścia na rynek generycznych wersji leku.

5. Evrysdi (risdiplam)

Produkt do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku 2 miesięcy i starszych. W USA wprowadzony na rynek przez firmę Genentech. Poza Stanach Zjednoczonych jest komercjalizowany przez Roche.

Najwyższa roczna cena Evrysdi w USA wynosi 375 tys. dolarów na pacjenta, a przewiduje się, że lek ma przynieść 2,1 mld dolarów sprzedaży w 2026 roku.

6. Lumakras (sotorasib)

Lek firmy Amgen wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją KRAS G12C, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno leczenie systemowe.

Jest to pierwsza terapia celowana nowotworów związanych z mutacją KRAS zatwierdzoną przez FDA. Sotorasib będzie miał roczną cenę katalogową w wysokości 214 800 doraów na pacjenta. Przewidywana globalna sprzedaż leku w 2024 roku jest szacowana na 1,8 miliarda dolarów.

7. Adtralza (tralokinumab)

Adtralza została zatwierdzona w czerwcu 2021 roku przez EMA do leczenia umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych pacjentów kwalifikujących się do leczenia systemowego.

Trwają prace nad dodatkowymi dokumentami regulacyjnymi w amerykańskiej FDA i innych organach ds. zdrowia na całym świecie.

Lek został opracowany i będzie sprzedawany przez firmę LEO Pharma. Przewiduje się, że sprzedaż Adtralza do 2027 roku wygeneruje 1,6 miliarda dolarów.

8. Kesimpta (ofatumumab)

Kesimpta to pierwsza i jedyna samodzielnie stosowana, modyfikująca przebieg choroby, celowana terapia komórkami B dla dorosłych pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym, opracowana przez firmę Novartis.

Leczenie uzyskało aprobatę organów regulacyjnych w USA w sierpniu 2020 roku, a w Europie w marcu 2021 roku.

Prognozy sprzedaży Kesimpty szacuje się na 1,3 miliarda dolarów w szczytowej sprzedaży.

Szczepionka Pfizera będzie najlepiej sprzedającym się lekiem 2021?

Patenty na szczepionki mRNA: tak działają innowacyjni giganci

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.