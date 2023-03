Ponad 51 mln zł na pięć substancji czynnych. NFZ ujawnił rachunki z RDTL

W 2022 roku NFZ przeznaczył na terapie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) 180 mln zł

RDTL może zostać uruchomiony, gdy u chorego zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych

Warunkiem otrzymania terapii jest pozytywna opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w danej dziedzinie. Pozytywnie zostały rozpatrzone 6242 wnioski ws. RDTL

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych pojawił się w 2017 roku jako indywidualna forma dostępu do nowych terapii, które nie są refundowane systemowo w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, a zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych.

Warunkiem otrzymania terapii jest pozytywna opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w danej dziedzinie. Od 2020 roku zasady RDTL określa ustawa o Funduszu Medycznym.

Są też pewne ograniczenia. Łączna roczna suma wydatków na RDTL nie może przekroczyć 3 proc. wydatków na finansowanie programów lekowych oraz katalogu chemioterapii. Jeśli finansowanie danego leku w ramach RDTL przekroczy 5 proc. kwoty przeznaczonej na refundację w ramach tej procedury, to firma powinna złożyć wniosek o refundację systemową tego leku. Minister zdrowia ogłasza też co pewien czas listę leków, które dłużej nie mogą być już objęte RDTL. Wyjątkiem są sytuacje kontynuacji leczenia.

NFZ refunduje terapię w ramach RDTL na trzy miesiące jej trwania lub na trzy cykle leczenia. Kontynuacja leczenia wymaga odrębnego potwierdzenia skuteczności leczenia pacjenta danym lekiem przez lekarza specjalistę.

W ramach RDTL sfinansowano świadczenia za ponad 164 mln zł

Plan środków Funduszu Medycznego na 2022 rok z przeznaczeniem na ratunkowy dostęp do terapii lekowych wynosił 180 mln zł.

Wartość sfinansowanych świadczeń to 164 187 057,91 zł, co stanowi 91,2 procent. wykonania budżetu przeznaczonego na RDTL.

Jak zaznacza płatnik, całkowite koszty poniesione przez Fundusz na finansowanie leków w ramach RDTL w 2022 roku mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ trwa proces weryfikacji raportów statystycznych przekazanych przez świadczeniodawców.

Trzy placówki odpowiadają za 30 procent wykorzystania RDTL

W 2022 roku łącznie świadczeń z zakresu RDTL udzielało 99 świadczeniodawców.

Najwięcej pieniędzy na sfinansowanych świadczeń z zakresu RDTL w 2022 r. wydały ośrodki:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Wykonanie wymienionych świadczeniodawców stanowi blisko 30 procent wykorzystanego budżetu Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na RDTL.

Łącznie finansowanie 5 substancji kosztowało płatnika 51 276 767,20 zł, czyli 31,23 proc. całkowitych wydatków na RDTL w 2022 roku.

Największy wydatek dotyczył ibrutynibu stosowanego w hematoonkologii leku przeciwbiałaczkowego.

Finansowanie ibrutynibu w ramach RDTL

Na drugim miejscu pod względem wysokości wydatków NFZ w ramach RDTL znalazł się niwolumab.

Finansowanie niwolumabu w ramach RDTL

Trzecią pozycję zajmuje przeciwnowotworowy inhibitor kinazy tyrozynowej cabozantynib.

Finansowanie kabozantynibu w ramach RDTL

Ponad 6,7 mln zł kosztowało sfinansowanie olaparibu - przeciwnowotworowego inhibitora PARP.

Finansowanie olaparibu w ramach RDTL

Top 5 zamyka wenetoklaks - kolejny nowy lek stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej.

Finansowanie wenetoklaksu w ramach RDTL

Ponad 6 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków

NFZ udostępnił nam również informacje na temat liczby przekazanych do oddziałów wojewódzkich i potwierdzonych pod względem formalno-prawnym pozytywnych opinii konsultantów medycznych w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych oraz informacji do dyrektora OW NFZ w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL, stanowiących podstawę finansowania leku podanego w ramach RDTL.

Na podstawie danych przekazanych przez OW NFZ wynika, że łączna liczba pozytywnych opinii i informacji o kontynuacji przekazanych i potwierdzonych przez OW NFZ wynosi 6242.

Liczba potwierdzonych do finansowania wniosków

Najwięcej wniosków - 1753 zostało złożonych w województwie mazowieckim. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo pomorskie z 737 wnioskami i woj. śląskie, gdzie zostało złożonych 676 wniosków.

