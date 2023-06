Ponad 14 mln osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Potrzebna będzie reglamentacja?

Rząd ogłosił plany poszerzenia grupy osób, które mogłyby korzystać z programu bezpłatnych leków

Poza seniorami 75 plus oraz kobietami w ciąży, programem mają zostać objęte także dzieci i młodzież do 18 lat oraz osoby powyżej 65. roku życia

- Teraz będziemy mieli 14 mln osób, które będą uprawnione do bezpłatnych leków - mówi Marek Tomków

Jak podkreśla, liczba osób uprawnionych do bezpłatnych leków wciąż rośnie. - Trzeba dzisiaj o tym mówić, trzeba przygotować się do reglamentacji - zaznacza

Podczas konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości ogłoszono plany poszerzenia grupy osób, które mogłyby korzystać z programu bezpłatnych leków.

Poza seniorami 75 plus oraz kobietami w ciąży, programem mają być objęte także dzieci i młodzież do lat 18 oraz osoby powyżej 65. roku życia. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, być może program na nowych zasadach ruszy już od września. Do darmowych leków mają też mieć dostęp kobiety w połogu.

- Aktualnie zastanawiamy się nad zmianami tego wykazu, czekamy na rozpoczęcie procedury. Minister Zdrowia zasięga opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat poszerzenia zakresu danych oceny i rekomendacji dla ministra zdrowia. Czekamy, w jakim zakresie to poszerzyć, czy jeszcze wiekowo czy tylko produktowo - powiedział 15 czerwca wiceminister Maciej Miłkowski podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego.

Nowa grupa, którą miałaby objąć zmiana - dzieci i seniorzy 65 plus, odpowiada za realizację ponad jednej trzeciej wystawianych w Polsce recept. Z jednej strony zmiana z pewnością zwiększy koszt "bezpłatnych" leków. Z drugiej, jak ostrzegają specjaliści, należy przygotować się na wzmożone zainteresowanie (już po ogłoszeniu planu w aptekach padały pytania o bezpłatne leki), co może generować dodatkowe problemy z dostępnością.

- Teraz będziemy mieli 14 mln osób, które będą uprawnione do bezpłatnych leków. Te 14 milionów osób ma prawo nabyć je na roczną receptę za darmo. Przy dawkowaniu 3 razy po jednym leku to oznacza, że taka osoba może kupić 36 opakowań dowolnego produktu. Dostaje go za darmo - ocenił Marek Tomków.

- Nie przygotowujemy tych ludzi na kryzys. Tego leku brakuje, tego nie ma, a trzeba mieć świadomość, że liczba osób uprawnionych do bezpłatnych leków rośnie bardzo mocno. Trzeba dzisiaj o tym mówić, trzeba przygotować się do reglamentacji, trzeba być przygotowanym na podział recept między różne apteki – podkreślił wiceszef NRA.

Chodzi o ograniczenie dotyczące realizacji e-recept. Pacjent może wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Ale wszystkie przepisane opakowania jednego leku musi wykupić w tej samej aptece, w której wykupił pierwsze opakowanie.

Unia Europejska nas nie uratuje w razie kryzysu

Wypowiedź dotycząca problemów, jakie mogą wystąpić po wejściu programu bezpłatnych leków dla tak dużej grupy pacjentów, padła podczas spotkania dotyczącego wpływu planowanych regulacji unijnych prawa farmaceutycznego na prawo krajowe.

W ocenie eksperta, przygotowywane propozycje na poziomie unijnym nie rozwiązują lekowych sytuacji kryzysowych, takich jak ta opisywana: - UE mówi: "przygotujcie swoje kraje na kryzys lekowy, przygotujcie ludzi, żeby nie było szaleństwa zakupowego".

Tymczasem projekt reformy to jest coś, co nie wnosi absolutnie nic nowego w zakresie zapewnienia dostępności i zaspokajania potrzeb lekowych. Czyli niczego, co rozwiązywałoby nasze problemy. Bo my nie spodziewamy się w aptekach problemów z lekami za 10 lat, ale za 10 tygodni. Nie mamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, co zrobić w tej sytuacji.

Co więcej, okazuje się, że Polska ma już kilka narzędzi, które mogą zabezpieczać nas przed kryzysami, niezależnie od działań podejmowanych na poziomie unijnym.

- W porównaniu z wieloma innymi krajami mamy już bardzo dużo zrobione. Mamy przepisy, których działanie zostało sprawdzone w praktyce. Dziś UE pisze w propozycjach o zwiększeniu systemu kontroli, w tym kontroli pomieszczeń. Na gruncie naszych ustaw antywywozowych te przepisy mamy bardzo dobrze rozwinięte i częściowo sprawdzone w praktyce. Uprawnienia do kontroli aptek czy hurtowni w przypadku naszej inspekcji są mocno rozbudowane - mówił ekspert.

Dodał: - Mamy fantastyczne narzędzia, przede wszystkim ZSMOPL, e-recepty i system KOWAL, który identyfikuje praktycznie każde opakowanie leku. Mamy sprawdzone narzędzie w postaci listy leków zagrożonych dostępnością. Pamiętajmy, że w czasie pierwszej fali pandemii zablokowano w ten sposób wywóz ok. 1 200 pozycji z Polski.

- Mamy też dobre mechanizmy, jeśli chodzi o reglamentację, do tej pory wprowadzone w dwóch przypadkach: na chlorochinę i szczepionki. Mamy mechanizm, wprowadzony w czasie pandemii, który mówi, że w razie sytuacji kryzysowej można zablokować cały rynek pozaapteczny i przesunąć obrót do aptek - wymieniał.

Ustalmy najbardziej kluczowe substancje

Co jeszcze mogłoby wzmocnić polski system w przypadku kryzysów lekowych?

- Brakuje systemu, który na podstawie danych, będzie bezpośrednio informował w czasie rzeczywistym i aptekarzy, i lekarzy o tym, czego może braknąć, kiedy mogą być dostawy, jak rozłożyć realizację recept w czasie - wymieniał wiceszef NRA.

Taka lista braków powinna być połączona z systemem, który podpowie lekarzowi, co może zaproponować pacjentowi w przypadku braku danej substancji.

- Oczekujemy też przygotowania listy leków krytycznych, o znaczeniu strategicznym oraz listy kluczowych substancji. Nie zakładajmy, że będziemy mieli 42 substancje do leczenia nadciśnienia. Ustalmy dwie, trzy kluczowe. Nie będziemy mieć 15 substancji do leczenia cukrzycy, ale ustalmy chociaż skąd brać metforminę czy ze dwa betablokery. Te leki są stosowane przez miliony pacjentów - przypomniał.

Lista aktywnych substancji czynnych (API), które mają zapewniać bezpieczeństwo lekowe kraju, już powstała. Przygotował ją powołany w 2021 roku Zespół ds. aktywnych substancji farmaceutycznych.

- Dwa lata pracy Zespołu przyniosły efekt, że mamy już dokument o krytycznych substancjach czynnych. Co prawda ich jest 500, trochę dużo i nie wierzę, że wszystkie 500 będzie produkowane w Polsce. Tych kluczowych może być około 50. Cieszymy się, że Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że zostaniemy zaproszeni do prac w tym zespole - dodał Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Wypowiedzi zarejestrowane podczas konferencji "Unijna Reforma Prawa Farmaceutycznego – wpływ regulacji unijnych na prawo krajowe" organizowanej przez kancelarię DZP (Warszawa, 14 czerwca 2023r.).

