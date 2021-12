Polskie firmy farmaceutyczne wchodzą w technologie przyszłości

Krajowe firmy farmaceutyczne będą rozwijać innowacyjne rozwiązania terapeutyczne z wykorzystaniem technologii RNA

Agencja Badań Medycznych dofinansuje projektu pięciu krajowych firm, w tym dwa zgłoszone przez firmy należące do Krajowych Producentów Leków

Krzysztof Kopeć: - Cieszymy się, że ABM dostrzega innowacyjność krajowego przemysłu farmaceutycznego

- Gwarantujemy nie tylko bezpieczeństwo lekowe Polski, ale podnosimy też poziom innowacyjności naszego kraju - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na przeprowadzenie badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA wpłynęło osiem wniosków. Finansowanie otrzymało pięć, w tym dwa zgłoszone przez firmy należące do Krajowych Producentów Leków: Adamed i Polpharmę.

- Cieszymy się, że ABM dostrzega innowacyjność krajowego przemysłu farmaceutycznego. Takie partnerstwo publiczno-prywatne to przede wszystkim korzyść dla polskich pacjentów i naszej gospodarki - podkreśla Krzysztof Kopeć.

Technologia RNA jest nazywana technologią przyszłości. Polega na dostarczeniu do komórek pacjenta RNA kodującego terapeutyczne białko, czyli np. takie, które u chorego nie działa prawidłowo lub powstaje go zbyt mało. Może to też być białko charakterystyczne dla jakiegoś patogenu, którego zadaniem jest aktywacja układu immunologicznego przeciwko niemu. Technologia ta może być wykorzystywana do produkcji szczepionek i leków, w tym przeciwnowotworowych.

W maju br. Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA. Wnioskodawcy mieli możliwość aplikowania o dofinansowanie składając projekty, które obejmują opracowanie i doprowadzenie do co najmniej I fazy badań klinicznych produktu leczniczego opartego o RNA ze szczególnym uwzględnieniem szczepionki i innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA lub osiągnięcia możliwości produkcyjnych tych produktów leczniczych.

Adamed i Polpharma na liście rankingowej

Polski producent Adamed będzie rozwijał projekt innowacyjnej szczepionki opartej na technologii mRNA/VLP przeciw odzwierzęcym patogenom wirusowym mającym wpływ na zdrowie ludzi na całym świecie, a Polpharma opracuje uniwersalną platformę mRNA szybkiego reagowania zapewniającą krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne.

- Pozytywna rekomendacja ABM dla naszego projektu jest potwierdzeniem, że Polfa Warszawa będąca częścią grupy Polpharma należy do liderów innowacyjności w Polsce - mówi Krzysztof Kurowski, dyrektor ds. Projektów Strategicznych R&D Polpharma.

- Dzięki połączeniu naszych unikalnych kompetencji w zakresie całego łańcucha rozwoju leku, tj. od produkcji substancji czynnej do formy gotowej, partnerstwu z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, który posiada niekwestionowaną wiedzę z zakresu technologii RNA oraz wsparciu finansowemu przyznanemu przez ABM możliwe będzie stworzenie unikalnej platformy do rozwoju leków opartych o RNA. A rozwój tak przełomowej technologii o szerokim zastosowaniu będzie podstawą do zwiększenia bezpieczeństwa lekowego i poszerzenia dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych terapii - dodaje.

Tworzymy bezpieczne, efektywne terapie

Według GUS, produkcja wyrobów farmaceutycznych jest jedną z najbardziej innowacyjnych branż w Polsce. Mimo że w kraju produkowane są leki generyczne, firmy wprowadzają innowacyjne rozwiązania udoskonalające te produkty. Dzięki temu terapie stają się bezpieczniejsze, efektywniejsze, bardziej przyjazne dla pacjenta i przystępniejsze cenowo.

Głównym źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną są środki własne. Dla krajowych producentów leków poważną barierę w rozwoju są ograniczone środki na inwestycje będące skutkiem spadku rentowności wynikającej z polityki cenowej resortu zdrowia.

- W sytuacji ciągłej presji na obniżki cen krajowych leków i wzrostu kosztów ich wytwarzania decyzje inwestycyjne w obszarze badań i rozwoju (B+R) stają się coraz trudniejsze. Poziom cen leków i co za tym idzie przychody branży są bowiem silnie skorelowane z poziomem nakładów na B+R – wyjaśnia Krzysztof Kopeć.

