Polski system refundacji. "Tego nie da się logicznie wytłumaczyć pacjentom"

Polski system refundacyjny jest skomplikowany. Nie jest łatwo wyjaśnić jego zasady pacjentom. Świadczy o tym dyskusja na Twitterze

"Dla pacjenta, gdy my mu mówmy, że lek jest refundowany w niektórych chorobach, to jest czarna magia" - napisał jeden z użytkowników

Mariusz Politowicz: Bez systemowego uproszczenia zasad wystawiania i realizacji recept nie ma szans na zrozumienie

Porozumienie Rezydentów: ani pacjenta ani lekarza nie powinien zajmować system refundacji leków

Dla pacjenta to czarna magia

Do polskich lekarzy i aptek coraz częściej trafiają ukraińscy pacjenci. Jak się okazuje, jedną z barier jest zrozumienie przez nich systemu refundacji. Jest na tyle skomplikowany, że nie rozumieją go też polscy pacjenci. Post wywołał ogromną dyskusję, do której włączyli się lekarze, farmaceuci i pacjenci.

"Polscy pacjenci nie rozumieją zasad refundacji leków, np. Xarelto. Aptekarz mówi że refundowane, a lekarz że nie, bo w migotaniu przedsionków jest na 100%. Jak to wytłumaczyć ukraińskiemu pacjentowi?" - brzmi jeden z wpisów.

Różnie dla różnych chorób i grup pacjentów

Xarelto w migotaniu przedsionków nie jest refundowany. Inaczej jest dla pacjenta, który ma zakrzepicę żył albo zatorowość płucną (całkiem inne choroby). Jest też na liście bezpłatnych leków dla seniorów, jednak nie w każdej dawce i opakowaniu.

W efekcie niejednokrotnie "dane opakowanie leku jest na refundację droższe niż tego samego odpłatnego na 100 procent" oraz "refundacja ma sens, gdy lek jest na liście 75+, inaczej z odpłatnością 100 proc. jest tańszy".

Zawiły system refundacyjny powoduje, że lekarz wypisuje receptę, z którą pacjent przychodzi do apteki. I czasem zaczyna się robić nieprzyjemnie, kiedy dowiaduje się, że musi zapłacić pełną kwotę albo nie rozumie, dlaczego za lek o odpłatności 30 proc. musi zapłacić więcej niż te 30 procent.

Kiedy refundacja, kiedy nie? Pacjent jest zdezorientowany

Czasem też lek trafia na listę dla seniorów lub kobiet w ciąży i jest bezpłatny, ale tylko dla wybranych grup pacjentów. I nawet kiedy chory zapamięta co, kiedy i za ile, to co dwa miesiące lista leków refundowanych jest nowelizowana i teoretycznie wszystko może się zmienić.

Działa to też w drugą stronę. Lekarze denerwują się, gdy pacjent wraca do nich z receptą, "bo w aptece powiedzieli, że lek może być ze zniżką".

Trudno też wytłumaczyć pacjentowi, że dany lek jest z refundacją na daną chorobę, ale na inną już nie.

"Często są w aptece dyskusje, bo ktoś ma coś bezpłatnie, a ja za to samo płacę - tłumaczenie, że refundacja zależy od jednostki chorobowej, spotyka się z dużą nieufnością. Panuje np. przekonanie, że recepty z prywatnych gabinetów są na 100 procent" - czytamy wpis uzytkownika na Tweeterze.

Inny dodaje: "Dla pacjenta, gdy my mu mówmy, że lek jest refundowany w niektórych chorobach, to jest czarna magia. A do tej pory byli to tylko Polacy. Tym bardziej, że my nie wiemy, jaką jednostkę chorobową ma pacjent i odsyłamy do lekarza, ale to nie zawsze rozwiązuje problem".

"To jest chory system. Nie powinien być tak trudny do zrozumienia"

Na kolejny problem wskazuje farmaceutka Marta Trafidło: "oprócz tego czy lek wypisany że zniżką (jeśli przysługuje), to ważne jest jaką kartę i jaki EAN lekarz ściągnie na e-receptę. Bo czasem EAN jest jak joker i kasuje nawet przysługującą zniżkę. Tak jest w przypadku każdego leku wypisanego z refundacją".

"To jak maszyna losująca, co lekarz chciał osiągnąć" - skomentował inny uczestnik dyskusji.

Farmaceuta Kamil Furtak dodaje, że "jak już pacjent zrozumie kwestię wskazań, to pozostaje mu przebrnąć w aptece przez prawidłowe dawkowania na recepcie rocznej, która została po raz pierwszy zrealizowana w 89. dniu od wystawienia i jest to recepta roczna, ale wypisana na 3 opakowania, na 28 tabl, z dawkowaniem 2 x rano. Korekta.... Nie "została zrealizowana“ tylko próbuje zostać zrealizowana... I dlaczego ten wredny farmaceuta nie chce wydać ....przecież doktor powiedział, że rok ważna...."

"No bo to jest chory system. Nie powinien być aż tak trudny do zrozumienia. Ten system refundacyjny jest do zmiany. Instrukcje refundacyjne są tak skomplikowane - jakby stworzone do tego, aby się pomylić" - komentuje Doktor Judym.

Inny wpis: "Tego nie da się logicznie wytłumaczyć pacjentom. Chyba tylko fundusz to potrafi"

Farmaceuta Mariusz Politowicz przekonuje: "Bez systemowego uproszczenia zasad wystawiania i realizacji recept, nie ma szans na zrozumienie".

System refundacji leków nie powinien zajmować pacjenta i lekarza

Porozumienie Rezydentów ocenia, że "ani pacjenta ani lekarza nie powinien zajmować system refundacji leków… Leki powinny być dla pacjenta dostępne, lekarz powinien dbać o kwestie lecznicze a nie urzędnicze, natomiast refundacjami POWINNY zajmować się należne instytucje".

Jedna z lekarek napisała: "Sądzę, że lekarze powinni być zwolnieni z ustalania refundacji. Nasz zawód to leczenie zgodnie ze sztuką lekarską".

Zawiły system refundacji. Jak to rozwiązać?

Farmaceuta Marcin Piątek ocenia: "Wina, podobnie jak prawda, leży gdzieś po środku. Myślę, że 10 lat po wejściu w życie ustawy refundacyjnej pracownicy aptek opowiadający takie rzeczy występują równie RZADKO, jak lekarze wypisujący recepty nie wiedząc, kiedy noszą one znamiona refundacji a kiedy nie".



"Nie zmienia to faktu że warto, aby przedstawiciele obu zawodów przykładali równą uwagę do wyjaśniania, iż w Polsce refundacja często zależy od jednostki chorobowej, a nie samego faktu bycia ubezpieczonym. W mojej ocenie to jedyny słuszny i przyswajalny komunikat do pacjenta".