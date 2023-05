Polski Radar Refundacyjny. Można sprawdzić dostępność innowacyjnego leku w Polsce

W ciągu ostatniego roku we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej zwiększył się dostęp do innowacyjnych leków i rozwiązań diagnostycznych, ale nadal pozostaje on niski, czas oczekiwania długi, a zakres refundacji wąski

W ubiegłym roku Polska zanotowała najsłabszy wynik ze wszystkich krajów V4

W tym roku ogólny wskaźnik Access GAP dla Polski znacząco się poprawił (z 42 na 53 pkt. w 100 punktowej skali). Liderem pozostają Czechy, w tyle Węgry

Mamy do dyspozycji nowe narzędzie - Polski Radar Refundacyjny

Więcej innowacyjnych leków dla polskich pacjentów

Aktualizacja danych na platformie Access GAP potwierdza pozytywny trend i wyraźne zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii w Polsce. W tegorocznym zestawieniu Polska poprawiła swój wynik o 11 punktów, uzyskując 53 punkty w 100-stopniowej skali. Czechy zanotowały wynik – 67, Słowacja – 55, a Węgry – 47 pkt - wynika z informacji przedstawionych przez Związek Infarma.

Polska poprawiła swój wynik względem ubiegłego roku we wszystkich trzech badanych obszarach terapeutycznych – w onkologii, chorobach rzadkich i chorobach przewlekłych. Luka w dostępie do innowacyjnych leków najbardziej zmalała w mukowiscydozie (wzrost wskaźnika z 33 do 57 pkt.), ostrej białaczce szpikowej (wzrost z 34 do 50 pkt.) oraz w SMA (wzrost z 31 do 71 pkt.).

– Zaktualizowane dane gromadzone w ramach platformy Access GAP potwierdzają, że wykonaliśmy duży krok w zakresie dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych terapii. Zmierzamy w dobrym kierunku, wciąż jednak pozostaje wiele wyzwań, na które powinniśmy odpowiedzieć. Stąd tak ważne jest, aby warunki legislacyjne były stabilne, a system ochrony zdrowia przewidywalny. Obserwowany w Access GAP wzrost dostępu do innowacji lekowych dla polskich pacjentów pokazuje, że w obecnych warunkach legislacyjnych jest to możliwe – komentuje Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Coraz więcej terapii jest refundowanych w Polsce, ale wyzwaniem pozostaje czas, jaki upływa od momentu rejestracji do refundacji. W Polsce jest on wciąż zbyt długi – na ratujące życie i zdrowie innowacyjne terapie polscy pacjenci czekają nawet latami. Średni czas oczekiwania na terapię stosowaną w cukrzycy wynosi 1906 dni, w astmie waha się od 662 do 1678 dni, w SMA – 836 dni. Najdłużej na dostęp do leków czekają pacjenci chorzy na cukrzycę oraz na chorobę Parkinsona.

­­Polski Radar Refundacyjny – jakie leki są dostępne?

Tegoroczną nowością jest Polski Radar Refundacyjny, nowe narzędzie, które umożliwia śledzenie bieżącej sytuacji refundacyjnej oraz porównanie zmian w kolejnych obwieszczeniach. To dynamiczna, obrazująca zmianę w czasie mapa sytuacji w polskiej refundacji leków we wszystkich obszarach terapeutycznych.

Polski Radar Refundacyjny pozwala wyszukać nowości na listach refundacyjnych, wskazuje również, w których obszarach terapeutycznych postęp następuje szybko, a w których pacjenci wciąż czekają na nowe terapie. Narzędzie zawiera dane od 2015 roku, a wyniki i analizy są aktualizowane są po każdym obwieszczeniu.

Obecnie łączna liczba technologii lekowych refundowanych w Polsce w prezentowanych obszarach terapeutycznych wynosi 162, co stanowi jedynie 26 procent spośród wszystkich zarejestrowanych w tym czasie technologii. Obecnie najgorsza sytuacja występuje w obszarze Zakaźne (zarejestrowane leki: 88, refundowane w Polsce: 5). Najlepiej jest w obszarze Reumatologia, gdzie odsetek technologii refundowanych wynosi 44 procent.

Polski Radar Refundacyjny powstał z myślą o wszystkich interesariuszach systemu w tym także o pacjentach, aby ułatwić im dostęp do informacji oraz analiz na temat bieżącej sytuacji w dostępie do innowacyjnych leków.

- Mamy cel, że strona zawierająca najnowsze informacje o refundowanych nowych cząsteczkach i wskazaniach będzie zaktualizowana w ciągu 10 dni od publikacji nowego obwieszczenia refundacyjnego. Strona jest interaktywna, niejako żyjąca wraz z Ministerstwem Zdrowia - mówiła Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC.

Analizie w ramach Access GAP podlegają wszystkie leki i wskazania dostępne od 2015 roku. Teraz dzięki Radarowi będzie można sprawdzić wskaźnik poprawy dostępności do danej terapii wraz z każdą aktualizacją listy leków refundowanych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.