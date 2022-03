Polska spółka pracuje nad lekiem w raku jajnika. Są wyniki badań pozaustrojowych

Firma NanoVelos poinformowała o wynikach badania ex-vivo odpowiedzi przeciwnowotworowej kandydata na lek do stosowania w raku jajnika

Wyniki badań wskazują większe okno terapeutyczne PolEpi niż wolnego chlorowodorku epirubicyny

Lek ma potencjał do bardziej efektywnego hamowania wzrostu nowotworów

Spółka opracowała nanoplatformę do transportu substancji aktywnych

Spółka NanoGroup poinformowała o otrzymaniu od swojej spółki zależnej NanoVelos informacji o raporcie częściowym sporządzonym przez Champions Oncology. To amerykański ośrodek badawczy, który prowadzi badanie.

Raport dotyczy trzech badań ex vivo (pozaustrojowym) kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika „PolEpi”, rozwijanego przez NanoVelos, prowadzonych na fragmentach tkanek nowotworowych uzyskanych od trzech różnych pacjentek z nowotworami jajnika.

- Naszym celem jest opracowanie technologii, która umożliwi dostarczenie większej ilości substancji czynnej do komórek nowotworowych, a jednocześnie pozwoli ograniczyć działania niepożądane terapii - wyjaśnia prof. Tomasz Ciach, członek zarządu NanoGroup i ekspert z dziedziny nanotechnologii.

Kandydat na lek jest badany w porównaniu ze stosowanym m.in. w leczeniu raka jajnika chlorowodorkiem epirubicyny. Wyniki raportu, jak ocenia Tomasz Ciech, w połączeniu z wynikami badań tolerancji pozwalają stwierdzić, że lek ma potencjał do bardziej efektywnego hamowania wzrostu nowotworów przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych.

Badania obejmują opracowanie technologii, która pozwoli dostarczać substancję czynną bezpośrednio do komórek nowotworowych, przez co może przyczynić się do znacznego ograniczenia toksyczności leczenia i poprawy jego efektywności. W tym celu spółka opracowała nanoplatformę do transportu substancji aktywnych.

- Wyniki, które otrzymaliśmy dotyczą badań ex vivo prowadzonych na modelach tkanek nowotworowych pobranych od pacjentek z różnymi: charakterystyką guza jajnika, zastosowaną terapią i odpowiedzią na nią, w tym brakiem odpowiedzi na leczenie inną antracykliną, niż epirubicyna. W tym momencie oczekujemy na uzupełnienia do końcowej wersji raportu z Champions Oncology, jednak nie będą one miały wpływu na prezentowane wnioski z badań – tłumaczy dr Adam Kiciak, Chef Medical Officer w NanoGroup.

Kolejnym etapem badań będzie sprawdzanie efektywności terapii w leczeniu nagich myszy laboratoryjnych.