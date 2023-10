Polska prezydencja w Radzie UE. "Politykę uprawia się na korytarzach"

W 2025 roku Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie UE

Politykę uprawia się na korytarzach

W pierwszej połowie 2025 roku Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie UE. Tak jak za pierwszym razem trio prezydencji tworzyć będzie wspólnie z Danią i Cyprem. O znaczeniu tego wydarzenia rozmawiamy z Grzegorzem Rychwalskim, dziś wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

Rynek Zdrowia: Ma Pan doświadczenie w pracach związanych z poprzednią polską prezydencją?

Tak, w czasie poprzedniej polskiej prezydencji byłem attaché do spraw leków w Brukseli, w stałym przedstawicielstwie Polski. Z kolei Krzysztof Kopeć (obecnie prezes PZPPF - przyp. red.) był w korpusie prezydencji w Ministerstwie Zdrowia. Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowywaliśmy pierwszą polską prezydencję w Radzie Unii. To było naprawdę bardzo dużo wyzwanie. Nabyliśmy olbrzymiego doświadczenia i to pozwala przygotowywać pomysły na przyszłość.

Jakie priorytety wskazałby Pan do realizacji przez drugą polską prezydencję?

Mam swój jeden ulubiony priorytet, o którym chciałbym powiedzieć, ale uważam, że jakiekolwiek one nie będą, to tak naprawdę jest to dzisiaj rzecz wtórna. To są kwestie do zrealizowania podczas półrocznej polskiej prezydencji, czy patrząc szerzej na trójkę - 1,5 roku prac w Radzie Unii.

Dzisiaj trzeba wspierać korpus prezydencji: ludzi w Ministerstwie Zdrowia, w stałym przedstawicielstwie, bo merytoryka jest najmniejszym problemem z perspektywy Brukseli. Ta merytoryka jest rozproszona, można ją szybko zebrać. Wiedzę specjalistów można szybko zakumulować. Problem jest z przedstawieniem tej wiedzy i jej "sprzedaniem" w Brukseli.

Co pół roku jest inne państwo, które ma swoją agendę polityczną i chce zaprezentować najważniejsze dla siebie rzeczy. Nasza prezydencja będzie bardzo w ciekawym punkcie, ponieważ przypada na działania już nowej Komisji Europejskiej i nowego Parlamentu Europejskiego. To również wpływa na to, co będzie możliwe w stworzeniu z perspektywy polskiej prezydencji.

Dlaczego ta obecność w Brukseli teraz jest taka ważna?

Jeżeli nie położymy nacisku na pilne i szybkie wsparcie stałego przedstawicielstwa Polski w Brukseli, to cokolwiek nie wymyśli resort zdrowia w połączeniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, będzie wtórne, bo nie będziemy potrafili tego przeforsować.

W czasie poprzedniej polskiej prezydencji, czy już później pracując na forum Unii Europejskiej, dobrze wiem, jak bardzo ważny jest nieformalny wpływ. W Brukseli spotykając się przy stole z przedstawicielami z 27 państw, tak naprawdę już się niczego nie uzgadnia. Tam prezentuje się stanowisko. Uzgadnia się je o wiele wcześniej, na korytarzach w Parlamencie, na korytarzach w Komisji, na telekonferencjach pomiędzy członkami Rady.

Ważne jest to, żeby przedstawiciele w stałym przedstawicielstwie zasilani wiedzą z odpowiednich ministerstw mogli spotykać się z przedstawicielami innych państw, aby wpływać i pokazywać, że nasz priorytet jest również ich priorytetem i że wspólnym celem jest realizacja podczas tej półrocznej prezydencji.

Partner bezpieczeństwa lekowego: jesteśmy prekursorem dla Europy

Co jest Pana priorytetem dla polskiej prezydencji?

Z perspektywy krajowych producentów leków wydaje się, że takim europejskim ideałem powinno być rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wsparciem produkcji substancji czynnych i leków podstawowych w Unii Europejskiej.

W 2020 roku w strategii farmaceutycznej Komisja Europejska mówiła o konieczności relokacji produkcji substancji czynnych i leków podstawowych do Europy i wsparcia tej produkcji. Relokacja to jedno, ale bez wsparcia to się nie uda. Produkcja europejska zawsze będzie droższa niż produkcja azjatycka.

Obecnie Polska ma bardzo dobrą pozycję wyjściową. Z perspektywy krajowej mamy partnera bezpieczeństwa lekowego i jesteśmy w tym względzie prekursorem dla Europy. Na forum unijnym, przyszła prezydencja belgijska wzywa Komisję Europejską do pilnego przedłożenia zmian prawnych w celu stworzenia funduszu wsparcia produkcji substancji czynnych i leków gotowych. Mamy rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 lipca, gdzie jest mowa o konieczności takiego wsparcia, więc do Komisji Europejskiej już dociera impuls polityczny.

Czy na poziomie unijnym jest zrozumienie do udzielenia takiego wsparcia?

Dwa tygodnie temu było wysłuchanie unijnej komisarz ds. zdrowia w Parlamencie Europejskim w komisji ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), która mówiła, że obecnie Komisja jest bardzo otwarta na zmiany europejskie.

To z naszej perspektywy jest przewrotem kopernikańskim. Bo jako krajowi producenci leków w maju zeszłego roku złożyliśmy petycję do Parlamentu Europejskiego, a w lipcu dyskutowaliśmy na posiedzeniu Komisji Petycji na temat konieczności szybkiego utworzenia funduszu wsparcia produkcji. Wtedy Komisja stwierdziła, że to jest za drogie i niepotrzebne. Rok później jest zmiana punktu widzenia Komisji Europejskiej o 180 stopni.

Te zmiany, o których Pan mówi, mogą trafić akurat na czas polskiej prezydencji?

Tak, polska prezydencja jest tym możliwym momentem, kiedy trafi nowa legislacja.

Na prezydencję belgijską te zmiany legislacyjne nie trafią, bo jest za mało czasu. Prezydencja węgierska będzie odbywać się podczas przełomu starego i nowego Parlamentu, więc z punktu widzenia prac legislacyjnych jest to czas stracony.

Więc faktycznie to Polska mogłaby zacząć pracować nad nowym aktem legislacyjnym. Ale tę pracę musimy zacząć już teraz. Przypominam, że poza wspomnianymi obszarami, jest pakiet farmaceutyczny i zmiana dyrektywy tytoniowej.

Wypowiedzi zanotowane podczas XIX Forum rynku Zdrowia (16-17 października).

