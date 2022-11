Polska na mapie innowacji. Michał Byliniak: jesteśmy lokalnym liderem

Potrzebna jest mapa drogowa dla dostępności do innowacji

Jak wygląda Polska na mapie innowacji? - Polska jest lokalnym liderem, największym krajem regionu. Ze względu na sytuację geopolityczną, rola naszego kraju będzie się zmieniać. I to już się dzieje, na przykład, jeśli chodzi o technologie lekowe i skalę inwestycji. Jesteśmy na 11 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o liczbę badań klinicznych prowadzonych w Polsce – wymieniał podczas Forum Rynku Zdrowia 2022 Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

- Część z firm prowadzi w naszym kraju duże huby związane z badaniami klinicznymi, monitorowaniem działań niepożądanych, różnego typu usługami, jak informatyczne czy księgowe. Łącznie dają zatrudnienie ok. 70 tys. osób. To wkład w gospodarkę kraju, szczególnieszczególnie że mówimy o wysokich technologiach i zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników – dodał.

Szef organizacji skupiającej innowacyjne firmy mówił też o wyzwaniach:

- To, co przed nami, to umiejscowienie Polski na mapie dostępu do technologii. Potrzebna jest "mapa drogowa", by podmioty szukające możliwości do zainwestowania, miały świadomość otwartości na to.

Byliniak podkreślił także, jaka ogromna zmiana nastąpiła w przeciągu ostatnich 10 lat: - Kiedy sięgniemy pamięcią do pierwszej listy leków refundowanych po wejściu ustawy refundacyjnej i popatrzymy na obecną, to skok jakościowy jest ogromny. Ale patrząc, jak jeszcze wiele produktów czy wskazań czeka, by znaleźć się na listach, to nadal mamy dużo do zrobienia. Warto pracować nad tym, by korzystny trend się nie zmienił.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.