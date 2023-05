Polska firma farmaceutyczna wchodzi na francuski rynek

Lubelska spółka Biomed zawarła umowę na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG we Francji

Na początku tego roku Biomed podpisał umowę na dystrybucję produktów w Rumunii, a w 2022 roku w Hiszpanii i Holandii

Umowy są elementem przyjętej strategii rozwoju produktów i ekspansji zagranicznej przez polską spółkę

Strategia Biomedu: ekspansja na rynki zagraniczne

Lubelska spółka udzielił paryskiej firmie licencji do korzystania z dossier rejestracyjnego w celu uzyskana rejestracji produktów leczniczych Onko BCG 50 i 100, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji na terytorium Republiki Francuskiej oraz Księstwa Monaco, po wcześniejszej rejestracji.

Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy ma wynieść 14,94 mln euro (około 68,55 mln zł według kursu NBP z 26 kwietnia).

Dodatkowo uzgodniono, że licencja ma charakter odpłatny i Laboratoires Majorelle uiści opłatę licencyjną w trzech transzach. Koszty rejestracji oraz marketingu poniesie francuska firma. Wprowadzenie na rynek przewidziano po uzyskaniu rejestracji i w ciągu sześciu miesięcy od ustalenia ceny refundacyjnej produktu przez francuskiego regulatora odpowiedzialnego za ustalanie cen leków.

- Umowa Laboratoires Majorelle jest najwyższą w historii Biomedu Lublin. Dodatkowo jej rangę podnosi fakt, że podpisaliśmy ją z liderem francuskiego rynku urologii i ginekologii. Warto przy tym pamiętać o potencjale rynku na jaki wchodzimy – drugi po niemieckim największy rynek farmaceutyczny w Europie - komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.

Szef Biomedu dodaje, że umowa jest elementem przyjętej strategii rozwoju produktów i ekspansji zagranicznej: - Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy kontynuację ekspansji na nowe rynki. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi umowami, w kolejnych krajach.

Produkty Onko BCG spółki są zarejestrowane w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, Malcie. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii.

Na początku tego roku Biomed podpisał umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii o wartości 5,25 mln euro.

W zeszłym roku spółka weszła na rynek hiszpański z własnym produktem Onko BCG oraz do Rumunii ze szczepionką przeciwgruźliczą BCG – zamówienia o łącznej wartości 5,7 mln zł.

Również w 2022 roku poinformowała o współpracy z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Wartość tej umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro.

Do tego dochodzi rejestracja na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG. Dużym osiągnięciem była także zawarta w listopadzie ubiegłego roku umowa na dostarczenie Distreptazy do Arabii Saudyjskiej i Egiptu o wartości 12,86 mln euro, co do tej pory było największym kontraktem w historii Biomedu Lublin.

Biomed Lublin zakończył ubiegły rok rekordowymi wynikami. Przychody wzrosły o 22,4 proc. r/r i przekroczyły poziom 50 mln zł. Rekordowy poziom sprzedaży przełożył się na historycznie najwyższe zyski. Ubiegłoroczny EBIT zwiększył się o 37 proc. do 9,8 mln zł, a zysk netto o 43 proc. do 6,1 mln zł. EBITDA przekroczyła 16 mln zł.