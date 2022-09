Polpharma stawia na substancje wysokoaktywne. Rozpoczęła się budowa fabryki

Polska i Europa praktycznie uzależniły się od importu azjatyckich substancji czynnych, co jest realnym zagrożeniem w sytuacji jakiegokolwiek kryzysu. Mogliśmy się o tym naocznie przekonać w pierwszej fazie pandemii COVID-19, kiedy wystąpiły czasowe braki w dostępie do niektórych leków i substancji czynnych.

- Polpharma jako jedyna firma farmaceutyczna w Polsce utrzymała produkcję API na dużą skalę i posiada fabrykę do ich wytwarzania. Produkuje obecnie 47 substancji czynnych i inwestuje w coraz bardziej zaawansowane obszary technologiczne, wymagające najwyższych kompetencji i specjalistycznej infrastruktury zapewniającej izolowane warunki wytwarzania - mówi Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.

Wdrożenie skomplikowanych technologii substancji wysokoaktywnych pozwoli Polpharmie poszerzyć obecne kompetencje, aby zwiększać bezpieczeństwo lekowe Polaków i skutecznie konkurować na światowym rynku najbardziej zaawansowanych API.

Drugim krokiem jest rozpoczęta w tym roku inwestycja - budowa obiektu w Starogardzie Gdańskim, który będzie dedykowany produkcji substancji wysokoaktywnych (high potent API). Są to substancje, które w bardzo malej ilości mają bardzo silne działanie terapeutyczne na organizm. Wymaga to totalnej izolacji procesu produkcyjnego, żeby wyeliminować kontakt substancji z człowiekiem.

Zakończenie budowy jest planowane na I kwartał 2024 roku. To pierwszy etap realizacji inwestycji. - W kolejnych etapach rozwijamy nasze możliwości w produkcji kriogenicznej, czyli rozwoju substancji czynnej, gdzie pewne elementy rozwija się w bardzo niskich temperaturach - dodaje Szymanek.

- To wszystko jest robione po to, by osiągnąć taki moment, kiedy będziemy mogli oferować usługi kompleksowo. Zaczyna się od rozwinięcia i rejestracji API, co jest pracą na gramach substancji. Następnie posiądziemy umiejętność skalowania, przechodząc z gramów na kilogramy, w fabryce nazywanej kilolab. W ten sposób możemy udowodnić, że potrafimy przenieść rozwój z laboratorium na małą skalę produkcyjną, a potem skalować to na wielkość 30-60 kg. Na końcu możemy przejść do docelowych produkcji wielotonowych - wyjaśnia dyrektor Szymanek.