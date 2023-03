Polityka lekowa w roku wyborczym 2023. To będzie czas ewolucji czy stagnacji?

Znamy już projekt nowelizujący ustawę refundacyjną. Czy uda się go przeprowadzić przez Parlament jeszcze przed końcem bieżącej kadencji?

Jak jesienne wybory wpłyną na tegoroczną politykę lekową? Zahamują działania, by czekać z nimi do czasu „po wyborach”?

Czy działania w zakresie prawa farmaceutycznego prowadzone na poziomie unijnym przyspieszą aktywność po stronie polskiej?

Jak rok wyborczy wpłynie na politykę lekową

Jak będzie wyglądać polityka lekowa w roku wyborczym 2023? Czy minister zdrowia zdoła przeprowadzić przez Parlament nowelizację ustawy refundacyjnej i w jakim kształcie? Czy perspektywa wyborów zahamuje inne działania, by czekać z nimi do czasu „po wyborach”?

W Polsce niestety zdarza się, że po wyborach następcy nie kontynuują polityki poprzedników i realizacja nawet najlepszych planów może zostać zaniechana.

A wyzwań stojących przed polską polityką lekową jest co niemiara.

Część działań powinna wymusić na nas aktywność instytucji unijnych. Trwa obecnie przegląd prawa farmaceutycznego, dokonywany przez Komisję Europejską na skalę niewidzianą od 20 lat.

Efektem ma być nowa strategia farmaceutyczna, która zakłada m.in. skrócenie czasu wprowadzania leków generycznych z 10 do 8 lat, wydłużenie o rok monopolu dla nowego leku, jeśli zostanie wprowadzony do obrotu we wszystkich krajach UE w ciągu dwóch lat i przyspieszenie zatwierdzania nowych terapii przez EMA.

Mamy też zasygnalizowane już jesienią podczas Forum Rynku Zdrowia 2022 zmiany w HTA, które wejdą w życie w 2025 roku. Od tego momentu Polska będzie zobowiązana uwzględniać wspólną unijną analizę kliniczną leków.

Czy działania na poziomie unijnym przyspieszą aktywność po stronie polskiej? Jakie zmiany będą konieczne w ustawie refundacyjnej, by dostosować ją do wspólnego HTA? - nasuwają się pytania. Są i kolejne:

Co z Planem dla Chorób Rzadkich, który wskazuje na możliwe podejścia do wdrożenia analizy wielokryterialnej do polskiego systemu oceny technologii lekowych i poprawy dostępu do leków stosowanych w chorobach rzadkich?

Czy wprowadzone zostaną inne sposoby finansowania leków, które uważamy, że powinny wchodzić szybką ścieżką refundacyjną, poza tą, którą oferuje dziś Fundusz Medyczny?

Czy programy lekowe będą bardziej elastyczne? Czy zdołamy zbudować sprawne rejestry i pozyskiwać z nich wiarygodne dane, by żadna ze stron nie obawiała się mechanizmów podziału ryzyka?

Refundacja uporządkowana

To co na razie idzie zgodnie z planem, to uporządkowane, zaplanowane co dwa miesiące wprowadzanie na listy leków refundowanych nowych cząsteczek, nowych wskazań i poszerzanie grup pacjentów mogących korzystać z nowych leków.

Dorobek obejmowania nowych leków i wskazań refundacją za ostatnie lata jest imponujący. W samym 2022 roku do refundacji weszło 115 nowych cząsteczko-wskazań, z ogromnymi zmianami w chorobach rzadkich, onkologicznych, hematoonkologicznych czy w neurologii.

Już dwie pierwsze listy refundacyjne tego roku wprowadziły do finansowania 31 nowych cząsteczko-wskazań w onkologii (w tym w hematoonkologii, nowotworach układu oddechowego, pokarmowego i urologicznego) oraz 11 w pozostałych, w tym w dermatologii, diabetologii, gastroenterologii, neurologii i chorobach metabolicznych.

- Planowanych jest dużo zmian systemowych, tylko zobaczymy, jak się uda je zrealizować, bo oczekiwania są duże – mówił podczas jednego ze spotkań wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

