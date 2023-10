Polityka lekowa na Forum Rynku Zdrowia. Padną rekomendacje dla nowego rządu

Już 17 października podczas XIX Forum Rynku Zdrowia dowiemy się, jak specjaliści z obszaru farmacji oceniają aktualną sytuację lekową w Polsce i co rekomendują dla nowego rządu

Resort zdrowia z pracami nad ważnymi dla branży kwestiami czeka na czas po wyborach

Na 18 października zapowiedziano warsztaty dotyczące tego, jak w praktyce będą wdrażane niedawno znowelizowane przepisy ustawy refundacyjnej

Branża farmaceutyczna czeka też na stanowisko polskiego rządu w sprawie reformy unijnego prawa farmaceutycznego

Sprawy czekają na odmrożenie po wyborach

Wybory, wybory i po wyborach. Tak będziemy mogli powiedzieć 17 października podczas Forum Rynku Zdrowia. Tego dnia nasi goście podsumują aktualną sytuację lekową w Polsce i wskażą rekomendacje dla nowego rządu. Jest oczekiwanie i ciekawość, bo jeśli nawet uczestnicy już układają w głowach rekomendacje, to dzisiaj jeszcze nie wiedzą, do kogo konkretnie będą je kierować.

Czekamy też, by wreszcie ruszyła normalna praca. Chwilowo mamy bowiem „zamrożone” przynajmniej dwa tematy. Ważne dla branży sprawy: warsztaty dotyczące tego, jak w praktyce będą wdrażane niedawno znowelizowane przepisy ustawy refundacyjnej oraz przedstawienie stanowiska polskiego rządu w sprawie reformy unijnego prawa farmaceutycznego, odłożono na „po wyborach”.

Warsztaty mają odbyć się 18 października. Wszyscy stoją w boksach startowych, szykując się na to spotkanie. Poziom wątpliwości, jak widzi pewne rozwiązania branża, a jak strona ministerialna, jest na tyle duży, że uwag spłynąć miało całe mnóstwo. Słyszymy, że nie wiadomo, czy do następnej środy resort się z nimi upora.

Nie mniejsze emocje wzbudza reforma unijnej legislacji w zakresie farmacji. Jak na razie połączyła branżę generyczną i innowacyjną w jednym: żadnej ze stron propozycje nie przypadły do gustu.

Wspomniane kwestie są dość delikatne i poddawane ich pod dyskusję przed wyborami może być ryzykowne. Wszyscy pewnie jeszcze pamiętają, co stało się po niefortunnym wpisie byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ubiegłotygodniowe spotkanie w Ministerstwie Zdrowia na temat bezpłatnych leków dla kolejnych grup pacjentów, które miało stanowić kolejny przykład sukcesu, nieco się wymknęło spod kontroli i przekaz, że na darmowe leki można liczyć tylko na podstawie recept z systemu publicznego, poszedł w świat, budząc konsternację w środowisku.

Z drugiej strony występowanie przed samymi wyborami z pewnymi decyzjami czy działaniami, które miałyby spaść do realizacji np. na nowe osoby, też nie byłoby dobre. Z kilkoma rzeczami w zakresie polityki lekowej uporano się wcześniej. Znowelizowana została ustawa refundacyjna. We wrześniu przedstawiono raport podsumowujący realizację dokumentu „Polityka lekowa państwa 2018-2022”, przygotowanego jeszcze przez wiceministra Marcina Czecha. Z dalszymi działaniami resort czeka.

Wyzwania, rekomendacje, priorytety

W rozmowach powtarza się też to, że jesteśmy dzisiaj w polityce lekowej w takim momencie, iż umocowany w przepisach prawa system lekowy gwarantuje pewną przewidywalność i stabilność. Mogą być zmiany, przesunięcia w jedną lub drugą stronę, ale nie ma zagrożenia dla funkcjonowania tego mechanizmu.

Co ciekawe, ten obszar jakoś nieszczególnie zaistniał w kampanii wyborczej. Najbardziej przebił się postulat Lewicy o lekach za 5 zł. W wieczornej debacie telewizyjnej 9 października nie było nawet pytania o opiekę zdrowotną. A co dopiero o leki.

Przed wyborami w 2019 roku politycy chętniej sięgali po aktualne wtedy kwestie. Były propozycje wprowadzenia stałej opłaty za leki w wysokości 5 zł, pełnego wykorzystania kwoty na refundację, czyli 17 proc. na CBR, rozszerzenia programu bezpłatnych leków na osoby 65+ oraz na kobiety w ciąży, większego dostępu do innowacyjnych leków onkologicznych sfinansowanych z akcyzy tytoniowej, uniezależnienia od dostaw substancji czynnych z Chin czy z Indii, utworzenia narodowej fabryki leków, wprowadzenia preferencji refundacyjnych dla krajowej produkcji, utworzenia rezerw strategicznych i funduszu na leki w razie zatrzymania ich dostaw, warunkowego otwieranie aptek w małych miastach i wsiach, z pomięciem w tych przypadkach przepisów ustawy Apteka dla Aptekarza, walki z mafią lekową, powołania urzędu nadzoru farmaceutycznego...

Nie oglądając się na polityków i wybory, przedstawiciele ze świata farmacji będą zgłaszać to, co ich zdaniem jest najważniejsze do zrobienia w przyszłej kadencji parlamentu i powinno być priorytetem dla nowych władz na Miodowej.

Już 17 października (godz. 9.30-10.30) podczas sesji: Polityka lekowa. Podsumowanie aktualnej sytuacji lekowej w Polsce, wyzwania i rekomendacje dla nowego rządu przedstawią:

Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;

Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków;

Agnieszka Leszczyńska, dyrektor generalna, prezes zarządu Angelini Pharma Polska;

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych;

Paweł Trawkowski, dyrektor generalny Gilead Sciences Polska.

Zapraszamy na XIX Forum Rynku Zdrowia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.