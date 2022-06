Polacy szturmują apteki. Od początku roku wydali średnio po 400 zł na osobę. Co kupują?

Od początku 2002 r. w aptekach Polacy wydali już 15 mld zł. Dane opublikowała agencja badawcza PEX PharmaSequence. To oznacza średnio 400 zł na osobę.

Z raportu wynika, że w kwietniu Polacy wydali w aptekach o prawie 15 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w ub. roku. Rekord sprzedaży w aptekach padł w marcu, kwota przekroczyła cztery mld zł.

Z kolei dane opublikowane przez Narodowy Instytut Leków pokazują, że Polacy wiodą prym w Europie pod względem spożycia leków, zwłaszcza bez recepty oraz suplementów diety. To tendencja obserwowana od wielu lat.

- Dane pokazują, że nie tylko kupujemy więcej leków, ale dużą rolę odgrywa też inflacja. Z wyliczeń agencji wynika, że średnia cena detaliczna leku w kwietniu wynosiła 25,2 zł. To oznacza wzrost ceny o 2,2 proc. w porównaniu do marca i o 5,2 proc. w porównaniu do cen sprzed roku - pisze portal.abczdrowie.pl , który przeprowadził własne badanie spożycia leków i suplementów. - W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. Polacy wydali w aptekach prawie 20 proc. więcej niż rok temu. Ponadto ponad połowa Polaków (55,9 proc.) deklaruje, że stosuje suplementy diety, z czego 29 proc. codziennie.