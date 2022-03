Polacy kupują leki na zapas. W dwa dni sprzedano 4 mln opakowań leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych

Od kilku dni zauważalne jest zainteresowanie pacjentów zakupem dostępnych w aptekach popularnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i środków opatrunkowych

Jest to związane z wojną na Ukrainie. Pacjenci kupują produkty dla siebie oraz w ramach niesienia pomocy obywatelom Ukrainy

NIA: Na ten moment sytuacja polskiego sektora aptecznego jest stabilna

Sytuacja polskiego sektora aptecznego jest stabilna

Naczelna Izba Aptekarska zapewnia, że mimo eskalacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie, sytuacja polskiego sektora aptecznego jest stabilna i nie grożą nam potencjalne braki leków.

"Od kilku dni farmaceuci obserwują zwiększone zainteresowanie pacjentów zakupem dostępnych w aptekach popularnych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i środków opatrunkowych" - napisała Izba w komunikacie.

Tylko w ciągu dwóch dni sprzedano ponad 4 mln opakowań. Wynika to bezpośrednio z chęci gromadzenia zapasów przez pacjentów oraz niesienia pomocy obywatelom Ukrainy.

- Jeśli trend, związany ze wzmożonym popytem w aptekach utrzymałby się w dłuższej perspektywie, mogłoby to doprowadzić do pewnych czasowych utrudnień związanych z dostępnością do wspomnianych produktów. Na ten moment sytuacja polskiego sektora aptecznego jest stabilna - dodano w komunikacie.

Izba apeluje do pacjentów: - Apteki dysponują odpowiednimi zapasami leków, dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do pacjentów, aby nie gromadzili zapasów leków oraz nie dokonywali zakupów pod wpływem emocji, kierując się głównie chęcią i potrzebą niesienia pomocy naszym sąsiadom.

Jednocześnie NIA przypomniała treść wspólnego apelu Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącego rezygnacji z indywidualnych zbiórek leków dla walczącej Ukrainy.

Naczelna Izba Aptekarska pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, jak również innymi instytucjami, celem bieżącego monitorowania obecnej sytuacji rynkowej.