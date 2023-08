Podrabiane leki na cukrzycę i odchudzanie i nielegalny handel w internecie. GIF ostrzega

Główny Inspektor Farmaceutyczny wdał komunikat w sprawie fałszowania produktów leczniczych przeciwko cukrzycy typu 2

Ostrzega w nim przed kupowaniem leków w internecie. Mogą być fałszywe i pochodzić z nielegalnych źródeł

Legalnie nabywane są wyłącznie w aptekach stacjonarnych i nie mogą być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej

Te leki wyłącznie na podstawie recepty w Polsce

- W związku z monitem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnoszącym się do zwiększonej liczby przypadków fałszowania produktów leczniczych przeciwko cukrzycy typu 2 zawierających w swoim składzie analogi glukagonopodbnego peptydu-1 (GLP-1) naśladujące działanie hormonu

regulującego stężenie glukozy we krwi, Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że wszystkie produkty lecznicze zawierające GLP-1, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, są dostępne wyłącznie na podstawie recepty. Mogą one być legalnie nabywane wyłącznie w aptekach

stacjonarnych i nie mogą być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej - czytamy w oficjalnym komunikacie inspektoratu.

Chodzi o leki, które w ostatnich miesiącach wciąż zyskują na popularności. Jako leczące cukrzycę wykazały właściwości, powodujące redukcję masy ciała. Używają ich nie tylko cukrzycy, ale też osoby chcące schudnąć - to m.in. Ozempic, Victoza i Wegovy. To w Polsce leki na receptę. Nie tylko w naszym kraju rozwinął się handel takimi preparatami w sieci, z uwagi na wciąż rosnący, ogromny popyt.

Dlatego Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że "nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w Internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. W związku z czym jakość i bezpieczeństwo tych produktów jest wątpliwa".

- Mogą być one nieskuteczne, a co gorsze, mogą powodować reakcje toksyczne. Produkty te nie są dopuszczone do obrotu, ani kontrolowane przez właściwe organy nadzoru rynku farmaceutycznego, ponieważ pochodzą z nielegalnego łańcucha dystrybucji. Ich produkcja często prowadzona jest w nieodpowiednich warunkach przez niewykwalifikowany personel. Ponadto mogą one zawierać liczne zanieczyszczenia, lub mogą być skażone bakteriami. W związku z czym stosowanie produktów pochodzących z nielegalnego łańcucha dystrybucji stanowi duże zagrożenie dla zdrowia publicznego - wyjaśnia GIF.

