Pod wpływem reklamy suplementują się wapniem. "Potem leczymy ich na zaparcia"

Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat suplementów diety jako zagrożenia dla sprawności osób starszych (13 września 2022r.).

Ma ona związek z planowanymi zmianami przepisów w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie reklamy tej kategorii produktów.

Jak uzasadnia ustawodawca, niektóre praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości suplementów diety i w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zakazu takich praktyk.

Wielu ekspertów z dziedziny nauk o zdrowiu, medycyny i farmacji uważa to za zjawisko niepokojące. Wzrost sprzedaży suplementów diety wiąże się głównie ze wzrostem emisji reklam telewizyjnych dotyczących tych produktów.

Dlatego projekt ustawy przewiduje uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa.

W czasie dyskusji o planowanych zmianach, pojawił się element przeglądu lekowego, który może być bardzo ważnym elementem budowania świadomości i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Prof. Agnieszka Neumann-Podczaska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ekspert Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia, podsumowała pierwsze efekty działania pilotażu przeglądów lekowych.

Pilotaż ma na celu stworzenie nowej usługi zdrowotnej i postawienia farmaceuty jako strażnika bezpiecznej farmakoterapii. Obecnie w pilotażu uczestniczy 75 aptek, które mają pod opieką 1000 pacjentów. Przebadanych jest już prawie 300.

- Jestem koordynatorem ministerialnego pilotażu przeglądów lekowych w aptekach. Mamy już pierwsze obserwacje. Przedstawiając wstępne wyniki pilotażu, już widzimy, jak bardzo udaje się zniwelować negatywne zjawiska poprzez bardzo mądrze prowadzony przegląd lekowy w aptece, w ramach którego farmaceuta pochyla się nad całą farmakoterapią, którą pacjent przynosi w torbie - mówiła prof. Neumann-Podczaska.

- Widzimy, że bardzo dużo Polacy łykają takich suplementów, do których jest brak wskazań. I takich suplementów, które wchodzą w istotne klinicznie interakcje. Mamy bardzo dużo sytuacji, w których rozwija się coś, co nazywamy kaskadą przepisywania. Przykładowo mamy pacjentów, którzy samowolnie na skutek reklamy, która do nich trafia bardzo sugestywnie, stosują duże ilości suplementów diety zawierających wapń. Potem leczymy ich na zaparcia. Lekarze mają problem z ustawieniem kolejnej farmakoterapii - oceniła.