Po protestach NFZ zmienia plany. Zostaje krótki termin płatności za leki refundowane

W czasie pandemii Narodowy Fundusz Zdrowia regulował aptekom płatności za leki refundowane do 48 godzin. Od 16 czerwca miał powrócić do 14-dniowego okresu rozliczeniowego

Decyzja wywołała burzę w środowisku. Naczelna Rada Aptekarska (NRA) wystąpiła z apelem do ministra zdrowia o jej zablokowanie

Jak przestrzegała prezes NRA, wydłużenie okresu rozliczeniowego doprowadziłoby wiele aptek do utraty płynności finansowej i odbiło się na dostępie pacjentów do leków

W efekcie NFZ zmienił treść komunikatu. "Finansowanie (...) będzie następowało po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wraz z ich załącznikami" - poinformował apteki za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji

- Dla nas to bardzo dobra wiadomość. Jest to jednoznaczna deklaracja, że pieniądze będą wypłacane wcześniej niż po upływie 14 dni - zaznacza Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Dłuższy termin rozliczania płatności za leki to zagrożenie dla aptek i dostępności leków

16 czerwca miał wrócić 14-dniowy termin rozliczania płatności za leki refundowane. Taką decyzję wydał Narodowy Fundusz Zdrowia. O wycofanie się z niej apelowali na portalach społecznościowych farmaceuci z całej Polski. Apel wystosowała także prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Wydłużający się okres oczekiwania na wypłatę refundacji przez NFZ, doprowadzi do utraty płynności finansowej aptek, a tym samym uniemożliwi to zapewnienie koniecznej dostępności do produktów leczniczych dla pacjentów - przestrzegała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Zwróciła uwagę, że problem będzie miał szczególne znaczenie w odniesieniu do drogich leków. Farmaceuci bowiem kupując lek w hurtowni muszą opłacić jego pełną cenę, a sprzedając pacjentowi na receptę pobierają od niego jedynie kwotę, jaką musi zapłacić po refundacji. Na zwrot różnicy muszą czekać do momentu wysłania do NFZ zestawienia zbiorczego.

W czasie pandemii Narodowy Fundusz Zdrowia regulował płatności za leki refundowane do 48 godzin po weryfikacji dokumentów. Od 16 czerwca okres oczekiwania na pieniądze z powrotem miał wydłużył się do 14 dni, a w praktyce nawet do... miesiąca.

Przed pandemią bowiem aptekarze składali zestawienie zbiorcze recept dwa razy w miesiącu - w połowie i pod koniec miesiąca. Jeśli wydali pacjentowi objęty refundacją lek na początku miesiąca, na zwrot refundacji z NFZ czekać musieli nawet 30 dni.

Jest nowy komunikat NFZ. Apteki nie będą czekać 14 dni na zwrot refundacji

Jak poinformował AptekarzPolski.pl, w wyniku prowadzonych rozmów Naczelnej Rady Aptekarskiej NFZ zmienił treść komunikatu.

- Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w oparciu o art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.), finansowanie płatności za zestawienia zbiorcze stanowiące podstawę refundacji, będzie następowało po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wraz z ich załącznikami - poinformował apteki NFZ za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji.

Paweł Florek z biura komunikacji społecznej Funduszu już wcześniej zapewniał, że oddziały będą starały się na bieżąco rozliczać refundację. Poprzedni komunikat jednak wyraźnie dawał im na to 14 dni.

Naczelna Izba Aptekarska zapewnia na Twitterze, że "farmaceuci będą uważnie śledzić i informować Okręgowe Izby Aptekarskie, jak w praktyce przebiegać będzie refundacja. Nastroje są jednak pozytywne.

- Dla nas to bardzo dobra wiadomość. Wykreślenie informacji o 14-dniowym terminie rozliczenia płatności to jednoznaczna deklaracja, że NFZ będzie wypłacał pieniądze wcześniej - zaznacza Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.







