Po leki ze sklepu z legitymacją szkolną? Propozycje zmian w sprzedaży leków bez recepty

W Polsce udział rynku leków bez recepty OTC w całkowitym rynku leków w Polsce wynosi 54 procent. Jesteśmy jedynym krajem europejskim, w którym wartość rynku OTC jest wyższa od wartości rynku leków na receptę - czytamy w raporcie w raporcie "Pozaapteczny obrót lekami OTC: bezpieczeństwo, prawo, ekonomia i oczekiwania pacjenta"

Autorzy publikacji proponują, by w obrocie pozaaptecznym znalazły się wyłącznie produkty lecznicze z określonych kategorii ATC, związanych z pomocą doraźną

Chodzi o leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, antywirusowe, antyhistaminowe, nikotynową terapię zastępczą, leki na przeziębienie, na ból gardła, na katar, na nadkwasotę żołądka, przeciwgrzybicze, antyseptyki, przeciwbiegunkowe

Sprzedaż OTC nie wpływa znacząco na wynik finansowy sklepów

Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym wartość rynku OTC jest wyższa od wartości rynku leków na receptę. Udział rynku OTC w całkowitym rynku leków w Polsce wynosi 54 proc. i znacznie odbiega od wyników krajów znajdujących się na kolejnych miejscach: Wielkiej Brytanii - 38 proc., w Łotwie - 31,5 proc., w Czechach - 26 procent - czytamy w raporcie "Pozaapteczny obrót lekami OTC: bezpieczeństwo, prawo, ekonomia i oczekiwania pacjenta".

W ujęciu historycznym (2005 i 2007 r. odpowiednio 25,1 proc. i 26,4 proc.) udział kategorii OTC w całkowitym rynku leków w Polsce również był najwyższy wśród krajów Europy. Tempo jego wzrostu w Polsce (różnica z lat 2005 i 2019) jest największe wśród europejskich krajów.

Statystyczny Polak wydaje na leki wydawane bez przepisu lekarza najwięcej w Europie. Nikt nie ma wątpliwości, że samoleczenie i samoopieka będą się w Polsce rozwijać.

Autorzy raportu przyjrzeli się również rynkowi sprzedaży leków OTC. Okazuje się, że leki dostępne w aptekach są też tańsze niż w sklepach ogólnodostępnych czy na stacjach benzynowych. Wynika to z większego wyboru konkurencyjnych produktów leczniczych w aptece, a więc także z większej konkurencji między producentami oraz chęci konsultacji z farmaceutą (ze szczegółową analizą można zapoznać się w raporcie). Nic dziwnego, że pacjenci, jeśli tylko mają wybór, chętniej kupują leki w aptece (64 proc.) niż w sklepie czy na stacji benzynowej.

Obrót lekami OTC w sklepach

Raport rzuca też nowe światło na wartość obrotu lekami OTC w sklepach. W 2021 roku łączna wartość obrotu lekami OTC w aptecznym kanale dystrybucji wyniosła ok. 8,82 mld zł brutto, w stacjonarnym obrocie pozaaptecznym - 450 mln zł brutto. Sprzedaż OTC nie wpływa znacząco na wynik finansowy sklepów - przekonują autorzy publikacji.

W tym samym okresie, w aptekach internetowych zrealizowano sprzedaż leków OTC o wartości 410 mln zł brutto. Oznacza to, że 4,6 proc. obrotu lekami OTC w Polsce przypadało na stacjonarny obrót pozaapteczny, a 4,2 proc. na obrót w aptekach internetowych.

"Można przypuszczać, że sprzedaż leków OTC stanowi niewielki ułamek sprzedaży generowanej w sklepie. W przypadku statystycznego dyskontu Dino sprzedaż roczna w 2021 r. wyniosła około 7,36 mln zł, statystyczna Biedronka generowała 20,4 mln zł rocznego przychodu ze sprzedaży, a statystyczny sklep franczyzowy Żabka w 2019 r. osiągnął przychody roczne na poziomie 1,68 mln zł" - czytamy we wnioskach raportu.

W przypadku rynku aptecznego sytuacja wygląda inaczej. Średni miesięczny obrót lekami OTC na aptekę wynosił ponad 61 tys. zł. Sprzedaż leków OTC (podobnie jak innych produktów kategorii OTC – np. suplementów

diety) w aptekach stanowi bardzo dużą część ich obrotu, stąd ewentualne

znaczące rozszerzenie zakresu obrotu pozaaptecznego leków OTC mogłoby

mieć wpływ na interes ekonomiczny aptek.

Jest to również obszar dochodowy z uwagi na wyższą marżę uzyskiwaną na lekach OTC i suplementach diety niż na lekach refundowanych, łatwość zwiększania sprzedaży tej kategorii (wobec braku wymogu ordynacji lekarskiej i farmaceutycznej).

Propozycja: obrót pozaapteczny lekami pod kontrolą PIF

- Chaos, brak kontroli i racjonalnych kryteriów w pozaaptecznym obrocie lekami OTC nikomu nie służy. Trzeba go doprowadzić do standardów europejskich. Proponujemy sprawdzone na innych rynkach rozwiązania – mówi Krzysztof Łanda, lekarz, prezes HTA Formedis i założyciel Fundacji Watch Health Care, jeden z członków zespołu projektowego, który wydał raport.

Publikacja wskazuje, co należy zrobić, żeby samoleczenie w Polsce było bezpieczne. Służyć ma temu kilka kryteriów oceny leków OTC, czyli leków dostępnych bez recepty, które można kupić nie tylko w aptece, ale także w supermarketach, kioskach czy na stacjach paliw.

- Jeśli wypełnimy wszystkie proponowane kryteria, możemy mieć lepszy system i zdrowsze społeczeństwo - Nie walczymy przeciwko samoleczeniu i nie postulujemy ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami. Chodzi o umożliwienie samoleczenia, gdy jest ono konieczne, ale nie o zastępowanie porady lekarza czy farmaceuty w przypadku przewlekłych stanów chorobowych - podkreśla Krzysztof Łanda.

W oparciu o przeprowadzoną analizę i uwzględniając analizy przedstawione w raporcie, postanowiono zaproponować nowy zestaw kryteriów kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego:

produkty (definiowane jako skład jakościowo-ilościowy w zakresie substancji czynnych) dopuszczone do obrotu, jako lek bez recepty (OTC) przez minimum przez pięć lat w stałej sprzedaży na rynku aptecznym na terenie Polski

wyłącznie produkty lecznicze z określonych kategorii ATC, związanych z pomocą doraźną, a więc leki: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, antywirusowe, antyhistaminowe, nikotynowa terapia zastępcza, leki na przeziębienie, na ból gardła, na katar, na nadkwasotę żołądka, przeciwgrzybicze, antyseptyki, przeciwbiegunkowe

wyłącznie leki w małych opakowaniach tj. na dwa dni terapii w maksymalnych dawkach dobowych (konieczne vacatio legis tego przepisu: cztery lata)

maksymalnie trzyskładnikowe produkty lecznicze - maksymalna liczba składników ogranicza potencjalne interakcje między substancjami czynnymi

Autorzy raportu proponują dodatkowe ograniczenie wiekowe: lek może być sprzedany w obrocie pozaaptecznym wyłącznie osobie, która ukończyła 16. rok życia. W myśl tego kryterium, młodzież mogłaby dokonać zakupu leku w sprzedaży pozaaptecznej legitymując się ukończeniem 16. roku życia, okazując legitymację szkolną z numerem PESEL.

W ocenie autorów, koniecznością powinno być też wdrożenie obligatoryjnego systemu zgłoszeń prowadzenia obrotu pozaaptecznego lekami do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wprowadzenie tych rozwiązań oznaczałoby, że niektóre leki w obrocie pozaaptecznym wypadałyby z niego i przeszłyby do aptek. Ale niektóre leki, sprzedawane tylko w aptekach, trafiłyby do obrotu pozaaptecznego. Ale oznacza to także to, że po pewnym czasie, w odniesieniu do tych samych kryteriów kwalifikacji zaproponowanych przez zespół, lista przechodziłaby nową weryfikację, której efektem mogłyby być kolejne ruchy w jedną i drugą stronę. Jednak niezmiennie – zawsze odbywałoby się to w odniesieniu do tych samych, stałych i jasnych kryteriów.