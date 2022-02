Płyn Lugola. Szkodzi nie tylko na tarczycę. Ostre zatrucie jodem może prowadzić do zgonu

Nazwa płyn Lugola nie jest nazwą handlową w Polsce. Określenie to związane jest z francuskim lekarzem Jeanem Lugolem, który opracował skład w 1829 roku. To wodny roztwór jodu w jodku potasu

Preparat ten ma działanie bakteriobójcze, dlatego może być stosowany zewnętrznie w celu odkażania skóry, otarć naskórka, drobnych zadrapań czy brzegów ran

Jodek potasu w postaci tabletek jest stosowany wewnętrznie w leczeniu pewnych schorzeń tarczycy

Płyn Lugola ma działanie bakteriobójcze i antyseptyczne

Po tym, jak Rosjanie przejęli kontrolę nad elektrownią w Czarnobylu, wzrosło zainteresowanie płynem Lugola w aptekach w Polsce.

Mimo że Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała o braku zagrożenia promieniowania w Polsce, apteki odnotowały wzrost sprzedaży. Lekarze ostrzegają przed stosowaniem płynu Lugola profilaktycznie, jak i też innych preparatów jodu

Doktor Szymon Suwała: - Nieuzasadnione stosowanie może spowodować lub pogarszać przebieg niedoczynności tarczycy, jak również indukować rozwój nadczynności tarczycy".

Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy władze ukraińskie poinformowały o awarii w elektrowni atomowej w Zaporożu. Mimo komunikatów Państwowej Agencji Atomistyki i oświadczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego, że nie ma się czego bać, gdyż awaria w zaporoskiej elektrowni atomowej nie jest groźna, ludzie na wszelki wypadek kupowali płyn Lugola. W efekcie szybko znikał z aptecznych półek.

Wtedy też kwestia awarii i płynu Lugola była przedmiotem interpelacji poselskiej.Co w 2015 roku odpisał minister zdrowia?

Dopuszczone do obrotu produkty lecznicze zawierające jod przeznaczone są do stosowania zewnętrznego, jako środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, nie można ich spożywać doustnie.

Może być podawany ludziom w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej.

W postaci rozcieńczonej (kilka kropel na 100 ml wody) ma zastosowanie jako antyseptyk do płukania gardła.

Długa lista skutków ubocznych po płynie Lugola

Picie płynu Lugola, gdy nie ma zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym, na wszelki wypadek, może zaszkodzić zdrowiu, gdyż jod nie jest obojętny dla organizmu. Nie wolno przekroczyć dopuszczalnej dawki, ponieważ może to grozić uaktywnieniem tarczycy i doprowadzić do jej nadczynności. Jest to właśnie główne działanie niepożądane, które może się pojawić po wypiciu płynu Lugola.

Należy przy tym zaznaczyć, że nadczynność tarczycy w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie dla życia (dotyczy to m.in. osób z zaburzeniami układu krążenia). Stosowanie preparatów z jodem w niektórych przypadkach może wywołać także trądzik jodowy oporny na leczenie, alergię miejscową lub uogólnioną. Z kolei spożywanie dużych dawek jodu u chorych na wole endemiczne może prowadzić do rozwoju tyreotoksykozy (nadmiaru hormonów tarczycy w organizmie).

Warto wiedzieć, że miejscowe stosowanie płynu Lugola u osób nadwrażliwych na jod może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, zapalenie skóry z pojawieniem się pęcherzyków, świądem, wrzodziejącymi nadżerkami. Czasami mogą wystąpić objawy ogólne z gorączką, wysypką, obrzmieniem węzłów chłonnych, a nawet wstrząsem groźnym dla życia.

Preparatów zawierających jod nie wolno podawać osobom uczulonym na jod, kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz chorym na gruźlicę. Uczulenie na jod może mieć przebieg gwałtowny i ciężki (zagrażający życiu), nawet przy założeniu racjonalnego stosowania.

Długotrwałe stosowanie preparatów jodu może prowadzić do zaburzeń czynności tarczycy. Pacjent może odczuwać metaliczny smak w ustach, uczucie pieczenia w jamie ustnej, wzmożone wydzielanie śliny, ostry nieżyt nosa, obrzęk płuc, duszność, depresję, bezsenność, impotencję, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wśród objawów ostrego zatrucia jodem w szczególnym przypadku, jakim jest jego połknięcie, wymienić można uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego, wymioty, bóle brzucha, obecność krwi w odchodach, biegunkę, wstrząs, tachykardię, spadek ciśnienia, gorączkę, kwasicę metaboliczną, niewydolność nerek, zgon.

Powyższe niepożądane reakcje u pacjentów mogą być zarówno wynikiem ich nadwrażliwości, jak i konsekwencją stosowania preparatu zbyt długo i w zbyt dużej dawce.

Tym samym pamiętać trzeba, że płyn Lugola to preparat przede wszystkim do użytku miejscowego zewnętrznego, zaś samodzielne stosowanie go doustnie bez nadzoru lekarza może spowodować podrażnienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz choroby tarczycy. Ponadto przy braku dawkowania na etykiecie, gdyż nie jest to preparat doustny, spożycie go stwarza ryzyko zatrucia.