Pilotaż przeglądu lekowego. NRA: cofa nas do XIX wieku, do zeszytu i ołówka

Termin wejścia w życie rozporządzenia ws. pilotażu przeglądów lekowych przesunie się w czasie

Maciej Miłkowski: rozporządzenie ukaże się na pewno w październiku, listopadzie, żebyśmy mogli rozpocząć ten pilotaż

Na stuprocentowe wdrożenie tego procesu w formie zinformatyzowanej nie jesteśmy jeszcze gotowi, również wśród lekarzy - dodał

Przegląd lekowy - nowość dla pacjenta

Wkrótce rozpocznie się pilotaż opieki farmaceutycznej w zakresie przeglądów lekowych pacjentów. W jego ramach farmaceuta całościowo przejrzy leki - zarówno te na receptę, jak i bez recepty - oraz inne preparaty, w tym suplementy diety, przyjmowane przez chorego.

W sierpniu br. opublikowany został projekt rozporządzenia ws. pilotażu przeglądów lekowych. Planowano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 września 2021 roku.

- Obiecaliśmy, że będzie to do końca bieżącego miesiąca. Wiemy już, że ten termin jest nie do utrzymania, ale mam nadzieję, że pokonamy problemy te, które zostały zgłoszone i uzgodnimy treść ostateczną projektu rozporządzenia - powiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, podczas debaty z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza (28 września).

- To jest bardzo ważny projekt. Nasze założenie jest takie, żeby był jak najszybciej zrealizowany i by był elementem stałym dla wszystkich aptek, które są do tego chętne i przygotowane - dodał.

Opieka farmaceutyczna nie dla każdej apteki

Minister dodał, że podobnie jak w przypadku szczepień przeciw covid-19, nie są to świadczenia obligatoryjne, ale skierowane dla podmiotów, które są przygotowane i chętne do oferowania usług opieki farmaceutycznej.

- Wierzymy, że takich podmiotów będzie większość, niekoniecznie wszystkie. Rozporządzenie ukaże się na pewno w październiku, listopadzie, żebyśmy mogli rozpocząć ten pilotaż - zadeklarował wiceminister Miłkowski.

Podkreślał, że umożliwienie świadczenia usług opieki farmaceutycznej przez farmaceutów nie jest tylko dlatego, że jest mało lekarzy i pielęgniarek, ale dlatego, że należy wykorzystać przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych najlepiej, jak są do tego przygotowani.

- Akurat w opiece farmaceutycznej lekarze i pielęgniarki to nie jest ta grupa zawodowa, która jest kształcona w tym zakresie. Lekarze przepisują recepty, ale nie wiedzą tak dużo o poszczególnych lekach, o ich działaniu czy interakcjach pomiędzy lekami. Chcemy, żeby w procesie terapii pacjenta farmaceuta był równoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego - mówił Maciej Miłkowski.

Dodał: - Nie wyobrażamy sobie, żeby farmaceuta nie był w tym procesie dokładnie takim samym ważnym podmiotem jak lekarz. Wszyscy wiemy, że studia farmaceutyczne należą do najtrudniejszych studiów w całym systemie kształcenia.

Uwagi NRA, odpowiedź MZ

Naczelna Rada Aptekarska zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia.

- Uwagi dotyczą przede wszystkim liczby pacjentów włączonych do pilotażu, ale też kwalifikacji farmaceutów, którzy będą brali udział w tym pilotażu. Chcielibyśmy, żeby grupa farmaceutów zdecydowanie została poszerzona. Odnieśliśmy się też do wynagrodzenia, które jest proponowane w pilotażu. - wyjaśniła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

Resort zdrowia planuje włączyć do projektu od 750 do 1000 pacjentów. Koszt pilotażu wynosi 150 tys. złotych. Dla celów finansowania i rozliczania wykonanych w ramach pilotażu przeglądów lekowych stosuje się ryczałt, który stanowi iloczyn liczby pacjentów objętych pilotażem oraz stawki na pacjenta w wysokości 100 zł.

Uwagi Izby dotyczą też kwestii informatyzacji.

- Naszym zdaniem, projekt nie zawiera elementów informatycznych pilotażu. On właściwie cofa nas do XIX wieku, to znaczy wracamy do zeszytu i ołówka. Naszym zdaniem ten projekt powinien być zinformatyzowany - dodała szefowa Izby.

Nie ukrywała natomiast zadowolenia, że projekt powstał i że w najbliższym czasie pilotaż zostanie wdrożony: - Czekaliśmy na to bardzo długo. Rozmawiamy również z innymi organizacjami, które opiniowały ten projekt. Osiągamy konsensus podczas naszych dyskusji i mam nadzieję, że ministerstwo zdrowia wsłucha się i weźmie pod uwagę uwagi samorządu aptekarskiego.

Jak wyjaśniał wiceminister Miłkowski, problem bierze się z braku pełnego dostępu do danych w systemie informatycznym: - Na stuprocentowe wdrożenie tego procesu w formie zinformatyzowanej nie jesteśmy jeszcze gotowi, również wśród lekarzy - przyznał.

