Pierwszy na świecie model płatności za leki w formie subskrypcji

Wielka Brytania: model płatności w formie subskrypcji jest częścią rządowej strategii mającej na celu zachęcanie firm do wytwarzania podstawowych leków, w tym antybiotyków

Dzięki temu powstały właśnie dwa nowe antybiotyki

Te leki „ostatniej linii obrony” będą zwalczać poważne infekcje bakteryjne, których nie można zwalczyć innymi metodami leczenia

Model płatności za leki w formie subskrypcji

- Dwa nowe leki, które zwalczają lekooporne superbakterie, mogą wkrótce stać się dostępne dla pacjentów NHS w Wielkiej Brytanii. NICE, brytyjska agencja oceniająca technologie medyczne, ocenia, że cefiderokol i ceftazydym z awibaktamem są warte swojej ceny i ratują życie - informuje BBC.

Te leki „ostatniej linii obrony” będą zwalczać poważne infekcje bakteryjne, których nie można zwalczyć innymi metodami leczenia.

Zgodnie z umową, producentom będzie wypłacana stała opłata roczna (fixed annual fee) w celu pokrycia kosztów rozwoju, a nie indywidualne płatności za każdą dawkę leku.

Model płatności w formie subskrypcji (subscription-style payment model) jest częścią rządowej strategii mającej na celu zachęcanie firm do wytwarzania podstawowych leków, w tym antybiotyków.

Ta grupa leków nie jest zbyt atrakcyjnym celem dla firm farmaceutycznych. Rozwój antybiotyków nie jest szczególnie atrakcyjny pod względem komercyjnym i wiąże się z wysokimi nakładami i niskimi zyskami. W rezultacie od lat 80. odkryto ledwie kilka nowych klas antybiotyków, a w przypadku większości środków przeciwdrobnoustrojowych niewiele jest produktów zastępczych lub alternatywnych.

Koncentracja prac jest raczej na lekach, które mogą przynieść ogromne zyski gigantom farmaceutycznym.

Antybiotykooporność wyzwaniem dla medycyny

Tymczasem rosnąca antybiotykooporność staje się coraz większym problemem.

Bez skutecznych leków zwalczających superbakterię, rutynowa operacja, taka jak wymiana stawu biodrowego, stanie się na przykład zbyt niebezpieczna do wykonania. Niektóre bakterie i inne mikroorganizmy odpowiedzialne za powszechne, uleczalne choroby nabyły zdolność unikania leków. Naukowcy szacują, że trudne do leczenia infekcje zabijają już ponad milion ludzi rocznie na całym świecie.

Stąd brytyjska inicjatywa, by zachęcić producentów do prac badawczych. Model płatności za antybiotyki w formie subskrypcji pojawił się w 2019 roku. Program został po raz pierwszy ogłoszony w lipcu 2019 roku, ale oficjalnie uruchomiony w 2020 roku. W 2021 roku do oceny weszły dwa projekty.

Program ma zachęcić firmy do inwestowania w badania i opracowywanie nowych antybiotyków w obliczu rosnącej antybiotykooporności. Polega na płatności z góry za możliwość dostępu do produktów, w oparciu o ich wartość, jaką zapewniają pacjentom, a nie na końcu procesu - za zużycie preparatów.

W centrum uwagi znajdują się antybiotyki, które mogą zapewnić alternatywne metody leczenia poważnych infekcji, takich jak zakażenia krwi, posocznica i szpitalne zapalenie płuc.

Dwa nowe leki, o których wspomina BBC, pomogą pacjentom z infekcjami dróg moczowych, zapaleniem płuc i sepsą.

