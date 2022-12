Pierwsza w Polsce farmacja na uczelni prywatnej. Chcą kształcić również biznesowo

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna (AEH) będzie jedną z dwóch uczelni, obok WUM, która będzie w Warszawie kształcić przyszłych farmaceutów

Cechą wyróżniającą programu farmacji w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej ma być też silny nacisk na kształcenie biznesowe farmaceutów

Uczelnia zawarła też porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów farmaceutycznych z Wojskową Akademią Techniczną

Edukacja na dwóch ścieżkach: polsko- i anglojęzycznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowały proponowany program i warunki kształcenia na kierunku farmacja w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie j. Tym samym jest to pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, która uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku farmacja.

Będzie to, obok Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jedyna uczelnia w Warszawie prowadząca kształcenie przyszłych farmaceutów.

- Od długiego czasu przygotowywaliśmy się do uruchomienia tak ambitnego kierunku studiów, jakim jest farmacja. Spełniliśmy wszystkie konieczne do tego wymagania – koncepcyjne, programowe, kadrowe i infrastrukturalne - mówi prof. Konrad Janowski, rektor uczelni.

Program kształcenia, opracowany we współpracy ze specjalistami, obejmuje 11 semestrów kształcenia, na których studenci będą uczestniczyć w klasycznych zajęciach farmaceutycznych, takich jak botanika farmaceutyczna, chemia organiczna, bromatologia, farmakokinetyka, biologia molekularna, technologia postaci leku, toksykologia, farmacja kliniczna, prawo farmaceutyczne.

Ponadto absolwenci będą wyposażeni w ważną w pracy farmaceuty wiedzę z zakresu medycyny opartej na faktach i kategoryzacji leków, farmakoterapii i informacji o lekach, opieki farmaceutycznej czy też o medycznych wyrobach ortopedycznych i diagnostycznych do samostosowania.

Studia będą realizowane na dwóch ścieżkach: polsko- i anglojęzycznej. Ścieżka anglojęzyczna przeznaczona będzie dla cudzoziemców, ale także dla tych Polaków, którzy dzięki studiom anglojęzycznym będą chcieli zwiększyć swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy, np. w zagranicznych koncernach farmaceutycznych.

Zainteresowani studenci będą mogli także podjąć naukę języka niemieckiego i przejść przez dodatkowe moduły zajęć przygotowujące ich do pracy w krajach niemieckojęzycznych, np. Szwajcarii, gdzie farmaceutów brakuje, a ich zarobki i warunki pracy są bardzo atrakcyjne.

Nacisk na kształcenie biznesowe przyszłych farmaceutów

Jak podkreślono w komunikacie dotyczącym studiów, "cechą wyróżniającą programu farmacji w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie będzie również silny nacisk na kształcenie biznesowe przyszłych farmaceutów, po to by byli lepiej przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich – w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach badawczych i jako kierownicy aptek".

- Współczesny farmaceuta nie może ograniczyć się do roli sprzedawcy leków w aptece. Oprócz wiedzy z farmacji musi mieć także solidne przygotowanie do prowadzenia własnego biznesu w branży farmaceutycznej i funkcjonowania zawodowego na dynamicznie rozwijającym się rynku przemysłu farmaceutycznego i badawczo-rozwojowego, w szczególności projektowania i badania nowych leków i nowych substancji aktywnych – podkreśla prof. Aleksander Mazurek, pełnomocnik rektora ds. studiów farmaceutycznych.

- Nasza uczelnia takich właśnie farmaceutów będzie kształciła. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli kontynuować różne ścieżki rozwoju kariery zawodowej – oprócz klasycznej pracy w aptece jako farmaceuta, będą również przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści ds. rejestracji leków lub specjaliści ds. badań i rozwoju nowych produktów w koncernach farmaceutycznych - dodaje.

Program studiów został pomyślany tak, aby większość zajęć miała charakter praktyczny.

- Przyszli farmaceuci już w trakcie studiów podstawowych powinni intensywnie ćwiczyć i trenować umiejętności i czynności zawodowe, bo dotychczasowa praktyka kształcenia farmaceutów zbyt duży nacisk kładła na wiedzę teoretyczną – zauważa prof. Magdalena Makarewicz-Wujec, kierownik nowo powołanego w uczelni Instytutu Opieki Farmaceutycznej.

- Chcemy, aby przyszli farmaceuci potrafili świadczyć usługi z zakresu opieki farmaceutycznej i tego typu zajęcia praktyczne wprowadzamy w dużym wymiarze godzin do programu kształcenia. Już w bieżącym roku akademickim rozpoczynamy także praktyczne kształcenie podyplomowe magistrów farmacji – właśnie z opieki farmaceutycznej - podkreśla.

Studenci farmacji AEH od początku studiów będą mieli szansę poznania przyszłych pracodawców, z którymi uczelnia zawarła porozumienia o współpracy i którzy należą do grona partnerów biznesowych uczelni, takich jak np. sieć aptek „Dbam o zdrowie”, Trade Marketing 360, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, czy Instytut Transfer of Science.

Uczelnia zawarła też porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów farmaceutycznych z Wojskową Akademią Techniczną.

- To właśnie na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT nasi studenci farmacji będą realizowali część specjalistycznych zajęć laboratoryjnych. Uczelnia wojskowa, jaką jest WAT, jest zainteresowana wspólnym z nami kształceniem kadr medycznych, a chętni studenci będą mogli także uzyskać dodatkowe przygotowanie do podjęcia pracy w wojskowości – zwraca uwagę prof. Konrad Janowski.

- Nasza uczelnia nawiązuje też współpracę z wieloma firmami i aptekami, aby zagwarantować studentom atrakcyjne miejsca realizacji praktyk studenckich, dając tym samym szansę lepszego poznania przyszłych pracodawców już od początkowych lat studiów. Chcemy, aby kształcenie przyszłych farmaceutów w AEH skutecznie łączyło orientację naukową, biznesową i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie – podkreśla rektor AEH.

Uczelnia już otworzyła na swojej stronie internetowej rekrutację na kierunek farmacja, a pierwszy rocznik studentów tego kierunku rozpocznie kształcenie w październiku 2023 roku.