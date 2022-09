Pieniądze z Funduszu Medycznego znów nie będą wykorzystane. Leki wyjątkiem

Będzie zmiana w planie finansowym Funduszu Medycznego na 2022 rok

Chodzi o zwiększenie planowanych środków na realizację zadań, dotyczących finansowania świadczeń, udzielanych pacjentom poza granicami kraju o kwotę ponad 105 mln zł, czyli do wysokości 152,750 mln zł

Dotychczas jedyne środki, jakie wydano w ramach Funduszu Medycznego, dotyczą obszaru terapeutyczno-innowacyjnego

Dramatycznie źle wygląda natomiast realizacja zadań w pozostałych funduszach. Dotychczas nie wydano na ten cel ani złotówki i w tym roku to się nie zmieni

Zmiany w planie finansowym Funduszu Medycznego

1 września 2022 roku wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwrócił się z wnioskiem do członków komisji finansów publicznych o zmiany w planie finansowym Funduszu Medycznego na 2022 rok.

Chodzi o zwiększenie planowanych środków na realizację zadań dotyczących finansowania świadczeń udzielanych pacjentom poza granicami kraju o kwotę ponad 105 mln zł, do wysokości 152,750 mln zł.

- Jest to związane z potrzebą zapewnienia środków na ten cel w wysokości, którą przewiduje NFZ. Aktualnie środki przewidziane w planie finansowym na to zadanie to 47,746 mln zł i już w maju zostały wyczerpane - wyjaśniał wiceminister.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Zmiana w Funduszu Medycznym na ten rok

Dopytywany przez posłankę Krystynę Skowrońską, skąd wnioskowanie o 3 razy większą kwotę na to zadanie, wiceminister wyjaśnił: - W momencie planowania wydatków na ten cel na rok bieżący nieznane było jeszcze wykonanie za ubiegły rok.

Wykonanie było wyższe niż zaplanowana kwota. Jednocześnie już na koniec maja wykorzystano zaplanowany budżet, a nadal na te świadczenia czeka 3200 osób. Szacujemy, że 152 mln zł wystarczą na pokrycie zobowiązań.

Wiceminister nie podał, o jakie dokładnie zakresy świadczeń chodzi. Stwierdził jedynie, że są to świadczenia gwarantowane, do sfinansowania na podstawie opinii lekarza kierującego i konsultanta krajowego, których nie można wykonać w kraju. W ten zakres wchodzą również badania diagnostyczne w zakresie genetyki.

Finansowanie leków idzie najsprawniej

Finansowanie świadczeń udzielanych pacjentom poza granicami kraju jest jednym z najlepiej realizowanych zadań ze wszystkich projektów w ramach Funduszu Medycznego.

Zadania podzielone są między 4 subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i terapeutyczno-innowacyjny.

W ramach tego ostatniego do sfinansowania wchodzą:

koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia;

koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju;

leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL);

technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności (TLI);

technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK).

Dotychczas jedyne środki, jakie wydano w ramach Funduszu Medycznego, dotyczą obszaru terapeutyczno-innowacyjnego.

- Na leki z listy TLK i TLI na koniec sierpnia mamy wydane dopiero 2 mln zł, ponieważ z pierwszych 5 leków zrefundowane są dwa. Od 1 września 2022 roku weszły trzy kolejne, w tym terapia genowa. Szacujemy, zgodnie z tym co widzimy w przesiewie, że pacjentów, którzy spełniają kryteria kwalifikacji będzie od 27 do 33 rocznie. Ostatecznie nie wiemy, ile osób otrzyma ten lek. Przewidujemy, że około 3 pacjentów miesięcznie może być leczonych - podkreślał wiceminister Miłkowski.

- Wydajemy też duże środki na RDTL. W zakresie technologii lekowych planujemy, że w zasadzie przyszły rok będzie wykonany w całości zgodnie z planem. To będzie pierwszy rok, który będzie wykonany w pełnym zakresie - dodał.

Wydano zero zł i tak na razie pozostanie

Dramatycznie źle wygląda natomiast realizacja pozostałych zadań. Jeszcze w kwietniu 2022 roku wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił: „Z Subfunduszu Terapeutyczno-Innowacyjnego wydatkowano dotąd kwotę 12 226 988,10 zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju. Natomiast z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej, Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych oraz Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki nie wydatkowano dotychczas środków”.

Najwyraźniej ten rok też zamknie się zerowym wynikiem.

- Widzę w tym planie pewną niekonsekwencję. Jak to możliwe, że Ministerstwo Zdrowia zrealizuje do końca tego roku 457 mln zł wydatków inwestycyjnych dotyczących dwóch obszarów, w których dotąd nie uruchomiono nawet konkursów? – dziwił się Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

- Z funduszu modernizacji podmiotów leczniczych planowano wydać 217 mln zł, chociaż jak wiadomo, do tej pory nie został nawet ogłoszony nabór wniosków. Nie ma konkursu, więc trudno będzie w ciągu najbliższych miesięcy je rozstrzygnąć, a potem zrealizować projekty i wydać te pieniądze. Podobnie jeśli chodzi o konkurs, który został ogłoszony co prawda w styczniu tego roku, dotyczący podmiotów, które będą realizowały projekty powyżej 50 mln zł w szpitalach pediatrycznych, ale konkurs dalej nie jest rozstrzygnięty, a w tym roku w ramach tego subfunduszu powinno być wypłacone 240 mln zł - wymieniał.

Podobnie jest z subfunduszem profilaktycznym. - Jako samorządy czekamy z ogromnym utęsknieniem na konkursy w tym subfunduszu, bo ich też nadal nie ma, a w tym subfunduszu przewiduje się wydać 124,75 mln zł w tym roku - przypomniał.

Wiceminister Miłkowski pozbawił uczestników posiedzenia komisji złudzeń, że w tym roku wydana zostanie chociaż jedna złotówka w tych obszarach.

- W zakresie wydatkowania środków na działania inwestycyjne, muszę powiedzieć, że ma Pan rację. Plan finansowy był przyjęty w ubiegłym roku i na dziś planowane wykonanie tych wydatków uważamy, że będzie zerowe, ponieważ nie będziemy mogli zrealizować całych procesów inwestycyjnych, które dopiero się rozpoczną.

- Planujemy pierwszy duży projekt ogłosić niebawem, na programy inwestycyjne w zakresie szpitali dziecięcych, z planowanym przeznaczeniem 2 mld zł. Dodatkowo w sierpniu został przyjęty przez rząd plan strategiczny wydatków na modernizację podmiotów leczniczych i też planujemy w październiku ogłosić nabór na szpitalne oddziały ratunkowe – wyliczał Maciej Miłkowski.

- Wydatki na subfundusz profilaktyki - również planujemy niewykonanie zakresu tego planu wydatków. Faktycznie są na to 124 mln zł, ale całość tych wydatków planujemy w 2023 roku. W październiku będzie ogłoszony konkurs - powiedział.

Na jakim koncie rosną odsetki?

W 2020 roku Fundusz Medyczny miał być zasilony kwotą 2 mld zł, w kolejnych latach - po 4,2 mld zł. Do tej pory otrzymał ok. 4,2 mld zł (200 mln w 2020 i 4 mld w ubiegłym roku). Wg stanu na koniec lutego 2022 roku wydano ok. 691,5 mln zł, na koncie Funduszu pozostawało wtedy ponad 3,5 mld zł.

Pieniądze niewykorzystane w danym roku nie przepadają, bo przechodzą z roku na rok na konto Funduszu. Ale to nie jest pocieszająca wiadomość, bo jak podkreślają specjaliści - pieniądze na kontach nie leczą.

- Skoro mamy środki w Funduszu Medycznym, to one powinny być wydane. To środki niewygasające, które będą przechodzić z roku na rok i plan finansowy będzie narastający. Ale wcale nie jest to dobrym rozwiązaniem – mówiła posłanka Skowrońska.

Jeśli chodzi o środki za ten rok, to nadal część środków pozostaje niewykorzystana na kontach państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Posłanka Skowrońska pytała, co dzieje się z tymi pieniędzmi? Jak ulokowane są wolne środki? Ile jest pieniędzy niewydatkowanych, a ewidencjonowanych w planie finansowym Funduszu Medycznego?

- Z planu finansowego wynika, że są wolne środki w wysokości prawie 3,5 mld zł i są to depozyty terminowe. Już kiedyś pytałam o oprocentowanie, bo w planie finansowym Funduszu wykazano przychody z odsetek, a ja pytałam o oprocentowanie lokat tego depozytu na rachunku BGK - zapytała ponownie.

Wiceminister zdrowia nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o oprocentowanie środków, które są na koncie w BGK: - Nie wiem aktualnie, jakie jest oprocentowanie środków, których na koniec ubiegłego miesiąca było blisko 1,9 mld zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.