Phil Krzyzek: refundacja jest częścią procesu leczenia. Musimy myśleć o całej ścieżce pacjenta

Musimy myśleć o ścieżce, o drodze pacjenta

Jedną ze składowych innowacji jest dostępność do terapii. Ta dostępność w Polsce często jest determinowana długością procesu refundacyjnego. - Obecne dane mówią, że od złożenia dokumentów do pełnej refundacji mija 520 dni. Ale są też pozytywne przykłady, kiedy to się dzieje szybciej – mówił podczas Forum Rynku Zdrowia 2022 Phil Krzyzek, dyrektor zarządzający firmy Merck, podając przykład leku w raku pęcherza. Proces refundacyjny w tym przypadku trwał 120 dni:

- To jest duży postęp. Dzisiaj mamy dyskusję i dobrą współpracę z Ministrem Zdrowia, który poświęcił dużo czasu i doprowadził do przyspieszenia tego procesu. To jest możliwe i jak widać - może się odbywać szybciej.

Innym sposobem na przyspieszenie decyzji refundacyjnych jest dostępność danych. - Badania kliniczne pozwalają na potwierdzenie bezpieczeństwa i efektywności klinicznej terapii, ale gdy chodzi o decyzję refundacyjną, brane są pod uwagę również inne kwestie, chociażby dane dotyczące efektywności kosztowej. Chodzi o odpowiedź na pytanie czy te innowacje rzeczywiście przynoszą poprawę sytuacji pacjenta – dodał szef firmy Merck w Polsce.

Podkreślał również znaczenie cyfryzacji w tym obszarze: - Niezbędne jest stworzenie systemu, który będzie te wszystkie dane zbierał i umożliwiał ich analizowanie.

- Ostatecznie to dostęp do leczenia jest ważny dla pacjenta. Ale refundacja jest tylko częścią tego procesu. Musimy myśleć o ścieżce, o drodze pacjenta. Ważna jest zatem edukacja oraz pomoc pacjentowi i lekarzom, by można było szybko postawić diagnozę i szybko rozpocząć leczenie - podkreślał.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.