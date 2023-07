Pasta lecznicza wycofana z obrotu. Maść w plastrach zawiera drożdże i bakterie zgorzeli

GIF wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Pasta borowinowa lecznicza, preparat złożony, pasta na skórę, 5 plastrów

numer serii: 030223: termin ważności: 02.2024

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Plastry borowinowe zanieczyszczone

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań, przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, w ramach planowej kontroli produktów

Plastry z pastą borowinową leczniczą przeznaczone są do stosowania zarówno w warunkach domowych, jak i gabinetach rehabilitacyjnych. Borowina to rodzaj torfu cennego w substancje takie jak: kwasy huminowe, aminokwasy, żywice, krzemionka.Pasta borowinowa to środek pomocniczy w leczeniu zapalenia stawów. Jej działanie przeciwzapalne, bakteriostatyczne i ściągające znajduje zastosowanie między innymi w reumatologicznym zapaleniu stawów, zapaleniu korzonków czy przy obrzękach i stłuczeniach

- Badania potwierdziły, iż badana próbka ww. produktu

- Badania potwierdziły, iż badana próbka ww. produktu

leczniczego w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań jakościowych określonych w specyfikacji produktu leczniczego dla czystości mikrobiologicznej w zakresie ilości laseczek zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens). Ponadto stwierdzono obecność nieokreślonych w specyfikacji drożdży Candida farmata/guilliermondii. W związku ze stwierdzoną w badaniach niezgodnością z określonymi wymaganiami dla parametru czystość mikrobiologiczna, nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjenta, stosujacego przedmiotowy produkt leczniczy - wyjaśnia GIF.









