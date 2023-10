Partnerzy Bezpieczeństwa Lekowego o stanowisku resortu zdrowia: czujemy się oszukani

20 października w resorcie zdrowia odbyło się kolejne spotkanie urzędników z przedstawicielami branży farmaceutycznej, podczas którego omawiano praktyczne aspekty wdrażania przepisów ustawy refundacyjnej, które wejdą w życie 1 listopada

Poważne różnice w interpretacji pojawiły się przy przepisie o preferencjach dla leków wytwarzanych w Polsce

Ostatecznie przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wycofał się ze swojej interpretacji

MZ: minister nie jest związany wnioskiem firmy

W znowelizowanej ustawie refundacyjnej wpisano instytucję Partnera Bezpieczeństwa Lekowego.

Zgodnie z art. 13a. ust. 1, firma farmaceutyczna może wnioskować o preferencje dla swojego leku. W przypadku produktu wytwarzanego na terenie Polski albo leku wytworzonego z wykorzystaniem substancji czynnej wytworzonej na terytorium RP, może wnioskować o przyznanie maksymalnie jednej z preferencji administracyjnych i jednej z preferencji ekonomicznych, a w przypadku wytwarzania leku na terytorium Polski z wykorzystaniem substancji czynnej wytworzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – po dwie takie preferencje.

W zakresie preferencji administracyjnych:

zwolnienia z obowiązku zapłaty kwoty przekroczenia w przypadku przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, w takim przypadku koszt ten ponosi Fundusz,

wydania pierwszej decyzji administracyjnej o objęciu refundacją na okres 3 lat, a każdej kolejnej decyzji administracyjnej o objęciu refundacją na okres 5 lat, pod warunkiem zaproponowania ceny zbytu netto mieszczącej się w korytarzu cenowym liczonej od najtańszego odpowiednika, chyba że lek nie był dotychczas wytwarzany na terytorium RP – wówczas pierwsza decyzja administracyjna o objęciu refundacją jest wydawana na okres 5 lat,

zwolnienia z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną

rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 90 dni dla leków w refundacyjnej aptecznej oraz nie dłuższym niż 120 dni dla leków stosowanych w ramach chemioterapii lub programów lekowych

W zakresie preferencji ekonomicznych:

obniżenia opłaty za złożenie wniosku lub jego uzupełnienie do poziomu 50 proc.,

obniżenia do 50 proc. opłaty za analizę weryfikacyjną AOTMiT

ustalenia ceny zbytu netto w wysokości 75 proc. ceny zbytu netto jedynego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu

Spotkanie w resorcie zdrowia (20 października) ujawniło zupełnie inne rozumienie tych przepisów między przedstawicielem ministerstwa a branżą farmaceutyczną.

Jednomyślność istniała w obszarze liczby i rodzaju preferencji, o jakie może wnioskować firma. Za wytwarzany w Polsce lek można wnioskować po jednej preferencji administracyjnej i ekonomicznej. Jeśli ten lek dodatkowo powstał z wytworzonego w Polsce API - po dwie. Problem pojawił się na etapie interpretacji, co z tymi wnioskami może zrobić minister zdrowia.

- Można wnioskować o preferencje zgodnie z przepisem. Można wybrać maksymalne po dwa rodzaje preferencji. Oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy związani wnioskiem firmy - mówił przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, dodając, że przyznając preferencję, resort będzie chciał brać pod uwagę wielkość wolumenu czy populację pacjentów korzystających z danego leku: - Mamy jakieś teoretyczne wyobrażenie i będzie jakaś procedura. Oczywiście nie jest tak, że ona jest sztywna. Na dobrą sprawę zobaczymy, jak działa w praktyce, kiedy wpłyną pierwsze wnioski i będziemy je procedowali.

"Czujemy się oszukani"

W ocenie przedstawiciela resortu, takie podejście jest właściwe, ponieważ wynika z dalszych przepisów art. 13a, zgodnie z którym cała procedura uzyskania preferencji odbywa się na podstawie wniosku, zakończonego stosownym postanowieniem w ciągu 30 dni od złożenia wniosku: - Z tego przepisu jasno wynika, że firma wnioskuje, zaś ktoś może się z tym wnioskiem zgodzić albo nie zgodzić.

- Branża oczekuje, że dla leku stosowanego przez dwa miliony pacjentów produkowanego w liczbie miliarda tabletek rocznie na terenie Polski i drugiego, który jest produkowany dla 10 osób, w liczbie 1000 tabletek będziemy z automatu przyznawali wybór tych samych preferencji? – dziwił się urzędnik.

Spotkało się to z bardzo ostrą reakcją uczestników.

- Przepis jest napisany jasno, to znaczy wnioskodawca wybiera preferencję, którą daje ustawa i jeśli spełnia wymóg wytwarzania, to dostaje preferencję. A teraz słyszymy, że będzie jeszcze ocena tego wniosku i minister będzie mógł narzucić inną preferencję niż ta, o którą wnioskowała firma. Co jeśli firma nie zgadza się na zmianę rodzaju preferencji, która preferencja przysługuje z uwagi na treść ustawy? - pytali przedstawiciele branży.

- Czujemy się oszukani. To zmienia zasadniczo naszą pozycję. Ktoś przenosi produkcję do Polski, bo wyczytał, że tutaj dostanie takie preferencje, wybrał sobie jedną z nich, zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie i nagle dowiaduje się, że resort proponuje mu coś innego. Zakładał, że otrzyma 5. letnią decyzję refundacyjną, a dostanie 2 lata. Wybrał zwolnienie z negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, a ktoś mu teraz powie, że mogę sobie co najwyżej obniżyć koszt opłaty za złożenie wniosku, czyli kwocie rzędu 3,5 tys. zł. To jest żadna atrakcja, żadna zachęta. To nieporozumienie - ocenili.

- Czytając tę ustawę wprost, nie ma przestrzeni na tę propozycję. Myślę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, jesteśmy zszokowani tą interpretacją. Bo wybór preferencji należy do wnioskodawcy. Przepisy ustawy nie pozostawiają pola do innej interpretacji - mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

- Jest oczywiste, że trzeba potwierdzić, czy produkt jest wytwarzany w Polsce, oczywiste jest to, że musimy dostarczyć dokumenty. Rozumiemy też potrzebę wydania indywidualnych decyzji. To nie budzi wątpliwości. Ale przy cały procesie tworzenia prawa, pierwszy raz dzisiaj dyskutujemy o takiej sytuacji. Przecież my podejmujemy decyzje na przyciągnięcie produkcji do Polski, dokładnie i wyłącznie na podstawie tych przesłanek - uzasadniali przedstawiciele branży.

Ostatecznie przedstawiciel resortu stwierdził, że wycofuje się ze swojej interpretacji i przyznał firmom rację: - Proszę o pismo w tym zakresie, żeby potwierdzić interpretację, bo miałem inne wyobrażenie.

Wyjaśnienie powinno pozwolić uniknąć podobnych napięć w przyszłości.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.