Partner bezpieczeństwa lekowego? Wiceminister Miłkowski: ja te postulaty znam od 6 lat

Krajowi Producenci Leków – chcemy współdziałać z resortem w sposób skoordynowany

Chcą odłożenia nowelizacji ustawy refundacyjnej i wprowadzenia instytucji partnera bezpieczeństwa lekowego

Resort zdrowia: leki z Chin nie mogą mieć preferencji w stosunku do leków polskich

Bezpieczeństwo lekowe w Sejmie. "Działać w sposób skoordynowany"

Podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Maciej Miłkowski w trakcie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącej bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej odpowiadał na pytania parlamentarzystów.

W dyskusji zabrał głos poseł Tomasz Zimoch. Przedstawił skrótowo treść pisma Krajowych Producentów Leków, przesłanego do wszystkich członków Komisji. Jak się okazuje, resort zdrowia tego pisma przed posiedzeniem Komisji nie otrzymał.

- Producenci leków zwracają uwagę, jak ważna dla nich jest współpraca z resortem zdrowia, aby m.in. na podstawie prognoz zapotrzebowania na leki czy analiz priorytetów zdrowotnych w danym momencie wspólnie ustalać poziom niezbędnych zapasów określonych leków. Stąd ten apel by działać razem, stale, w sposób skoordynowany, aby pacjenci w Polsce mieli nieprzerwany dostęp do terapii – mówił Zimoch.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa lekowego wg producentów

Poseł "Polski2050" zwrócił uwagę na najważniejsze postulaty zawarte w piśmie producentów, wyliczając najbardziej zdaniem autorów dokumentu istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa lekowego Polaków.

- To nowelizacja ustawy o refundacji i zawarte w tym projekcie korytarze cenowe, zwiększone zapotrzebowanie na leki w określonych obszarach terapeutycznych i brak dialogu z przemysłem krajowym – cytował Zimoch. - Autorzy listu uważają, że w obecnej sytuacji należałoby odłożyć nowelizację ustawy refundacyjnej i wprowadzić jak najszybciej instytucję partnera bezpieczeństwa lekowego.

Paradoks: starania farmaceutów i kary za przekroczenia limitów

Jak dodał, autorzy zwrócili również uwagę na to, że byłoby "tragicznym paradoksem, gdyby starania krajowego przemysłu farmaceutycznego o zwiększenie dostępności do leków w sytuacji zagrożenia doprowadziły do finansowego karania firm przez nakładanie na nie obowiązku zwrotu kwot przekroczenia w poszczególnych grupach limitowych".

– Jakie jest stanowisko resortu? – pytał poseł, podkreślając mocno zaakcentowaną w liście konieczność dialogu z przedstawicielami krajowego przemysłu farmaceutycznego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski przyznał, że nie czytał pisma rozesłanego do członków komisji.

"Nie czytałem tego pisma, ale ja to znam"

- Ale znam te postulaty od 6 lat – odpowiedział przedstawiciel resortu zdrowia. - Nieważne, jak sytuacja się światowa zmienia, zawsze te pytania są jednolite i związane z tym, że akurat dzisiejsza sytuacja doprowadza do konieczności, żeby je zrealizować – mówił Miłkowski.

Z jego wypowiedzi wynikało, że autorom pisma zależy na przeforsowaniu rozwiązań, które resort zdrowia widzi zupełnie inaczej.

- Jeśli chodzi o partnera bezpieczeństwa lekowego, my w procesie procedowania ustawy zaproponowaliśmy inne rozwiązanie. Partner bezpieczeństwa lekowego to nie jest podmiot, który kupuje z Chin i sprzedaje wyłącznie leki. Takie jest oczekiwanie po stronie tej grupy, żeby leki, które nie są produkowane w Polsce miały preferencje w stosunku do leków polskich. Czyli nowelizacja ustawy refundacyjnej „nie teraz”, ale jednocześnie partner bezpieczeństwa lekowego „właśnie teraz” – odpowiadał Miłkowski.

Dodał także, że współpraca co do planowania zapasów i dialog z producentami będą ze strony resortu jak najszersze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.