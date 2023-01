Paracetamol nie do kupienia przez internet we Francji. Braki leków wymuszają reakcje władz

W wielu krajach Europy jest problem z zaopatrzeniem w leki. Popyt znacznie przewyższa podaż

Niektóre kraje wprowadzają rozwiązania, które mają minimalizować skutki braku leków. Francuski rząd zakazał internetowej sprzedaży paracetamolu

Z kolei grecki minister zdrowia zapowiedział zwiększoną produkcję leków generycznych

Francja: paracetamol nie do kupienia online

W Europie jest problem z kupnem przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu. Stało się tak po decyzji Chin, które w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 po zniesieniu restrykcji sanitarnych, zakazały eksportu produktu.

Na problemy z zaopatrzeniem nakłada się też nagły wzrost sezonowych infekcji wirusowych, trwające już od dłuższego czasu problemy z łańcuchem dostaw i kryzys energetyczny.

Poszczególne kraje podejmują różne działania, by minimalizować skutki braku leków. Francuski rząd w opublikowanym 4 stycznia dekrecie zakazał internetowej sprzedaży paracetamolu. Sprzedaż przez Internet leków składających się wyłącznie z paracetamolu zostanie zawieszona do 31 stycznia 2023 roku – poinformowała Anadolu Agency.

Problem z zaopatrzeniem się w leki zawierające paracetamol utrzymuje się nad Sekwaną już od ponad sześciu miesięcy, a francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Leków (ANSM) apeluje do farmaceutów we Francji o racjonowanie sprzedaży.

Również Grecja ogłosiła 4 stycznia dodatkowe środki mające na celu zaradzenie niektórym niedoborom. Na liście braków są leki zawierające paracetamol i antybiotyki.

Cytowany przez Reutersa grecki minister zdrowia Thanos Plevris zapowiedział zwiększoną produkcję leków generycznych, zaś w aptekach i dużych hurtowniach mają być przeprowadzone kontrole, aby sprawdzić, czy te podmioty mają rezerwy produktów wymagane przez greckie prawo.

Limitują liczbę leków, które może kupić jedna osoba

Problemy nie omijają też Wielkiej Brytanii. Tamtejsi farmaceuci ostrzegają przed niedoborami leków na przeziębienie i grypę. Chorzy wykupują przede wszystkim produkty do leczenia objawów Covid-19, grypy, anginy bakteryjnej i RSV.

Gwałtowny wzrost infekcji dróg oddechowych na początku sezonu zimowego sprawia, że ​​producenci mają trudności z nadążaniem za popytem, a apteki mają trudności z zamawianiem leków dostępnych bez recepty, takich jak syropy na kaszel i środki przeciwbólowe. Część aptek wprowadziła ograniczenia w sprzedaży leków dla pacjentów, a hurtownicy racjonują dostępne leki dla aptek.Problemy z zaopatrzeniem nakładają się na globalny niedobór antybiotyków.

Leyla Hannbeck, szefowa brytyjskiego Association of Independent Multiple Pharmacies, wezwała rząd Wielkiej Brytanii do zajęcia się problemami związanymi z łańcuchem dostaw. - Kończą nam się podstawowe leki na przeziębienie i grypę. Podaż nie zaspokaja popytu – powiedziała dla Financial Times.

Problemy występują też za oceanem. W Stanach Zjednoczonych, jeszcze w grudniu apteki sieci CVS ograniczyły sprzedaż leków przeciwbólowych dla dzieci do dwóch opakowań na klienta. Sieć Walgreens ograniczyła sprzedaż online do sześciu opakowań na transakcję, aby zapobiec nadmiernym zachowaniom zakupowym.

W ocenie firmy Johnson & Johnson, której zakłady produkcyjne działają teraz przez całą dobę, obecna sytuacja jest spowodowana bardzo dużym wzrostem popytu na leki. Nawet jeśli się go spodziewano w związku z sezonem przeziębień i grypy, to zaskoczeniem jest, że wystąpił on znacznie wcześniej niż normalnie.







