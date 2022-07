Pacjent zapłaci za leki tylko 400 zł rocznie? Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Do ministra zdrowia wpłynęła interpelacja dotycząca współpłacenia za leki refundowane i ograniczeń nierówności w dostępie do nich

Autorzy interpelacji odwołują się do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Współpłacenie za leki w Polsce. Jak ograniczyć nierówności w dostępie do leków?"

- PIE proponuje wprowadzenie górnego limitu dopłat do leków refundowanych, a mianowicie aby pacjent w ciągu 12 miesięcy w ramach współpłacenia za leki refundowane płacił z własnej kieszeni tylko pierwsze 400 zł - przypominają autorzy interpelacji

Dodają, że po przekroczeniu tej sumy, resztę kwoty współpłacenia pokrywałby płatnik publiczny. Jednak jak zaznacza PIE, proponowana kwota 400 zł jest wartością poglądową

Na pytania odpowiada podsekretarz stanu Maciej Miłkowski, który wskazał, że "raport nie był konsultowany z Ministerstwem Zdrowia, a co za tym idzie, nie ma w nim nawet próby uwzględnienia punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia"

Dodał jednak, że resort zdrowia prowadzi prace, które mają na celu zmniejszenie dopłat pacjentów do leków refundowanych

Pacjent zapłaci za leki tylko 400 zł rocznie? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Do ministra zdrowia została skierowania interpelacja poselska, której autorami są posłowie z Koalicji Obywatelskiej. Dotyczy ona współpłacenia za leki refundowane i ograniczenia nierówności w dostępie do nich. Chodzi o pomysły przedstawione w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Współpłacenie za leki w Polsce. Jak ograniczyć nierówności w dostępie do leków?".

Autorzy opracowania wskazali, że produkty farmaceutyczne są najbardziej niedofinansowaną częścią opieki zdrowotnej w Polsce, w naszym kraju jest też najwyższe obciążenie obywateli wydatkami na leki w UE.

"Wobec tych wniosków Polski Instytut Ekonomiczny proponuje wprowadzenie górnego limitu dopłat do leków refundowanych, a mianowicie aby pacjent w ciągu 12 miesięcy w ramach współpłacenia za leki refundowane płacił z własnej kieszeni tylko pierwsze 400 zł, wynikające z zasad odpłatności ryczałtowej – 30 i 50 procent. Po przekroczeniu tej sumy, resztę kwoty współpłacenia pokrywałby płatnik publiczny. Jednak jak zaznacza PIE, proponowana kwota 400 zł jest wartością poglądową, oszacowaną na podstawie wysokości limitu współpłacenia za leki, który obecnie funkcjonuje w Szwecji" – czytamy w interpelacji.

Posłowie wskazują także, że w ocenie PIE limit współpłacenia jest relatywnie prostym technicznie i operacyjnie narzędziem, który może znacznie wpłynąć na obniżenie wysokich wydatków na leki wśród najbardziej chorych pacjentów.

Czy będzie górny limit płatności za leki refundowane?

Autorzy interpelacji dodali także, że ze względu na planowany w najbliższych latach wzrost publicznych nakładów na ochronę zdrowia (7 procent PKB do 2027 roku), wprowadzenie limitu mogłoby odbyć się bez ograniczania wydatków w innych obszarach ochrony zdrowia.

Do resortu zdrowia skierowali następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia wprowadzi regulacje ograniczające odpłatność pacjentów za leki refundowane? Czy resort określi roczny limit wydatków, po których lek byłby dostępny dla pacjenta bezpłatnie? W przypadku jeśli ktoś wyda na leki refundowane więcej, państwo zwróci mu różnicę. Czy prowadzone są obecnie jakiekolwiek prace nad zmianami w odpłatności przy zakupach leków refundowanych?

Wiceminister zdrowia: raport nie był konsultowany

W imieniu Ministerstwa Zdrowia odpowiedział sekretarz stanu Maciej Miłkowski. Przede wszystkim zaznaczył, że wspomniany raport PIE nie był konsultowany z resortem.

- Z drugiej zaś strony, jak wskazano w samej interpelacji, autorzy

raportu uznają go za nieukończony, a więc jego treść może ulec jeszcze zmianom - dodał.

Odpowiadając na pytania „czy Ministerstwo Zdrowia wprowadzi regulacje ograniczające odpłatność pacjentów za leki refundowane?” oraz „czy resort określi roczny limit wydatków, po których lek byłby dostępny dla pacjenta bezpłatnie?”, przyznał, że w Ministerstwie Zdrowia obecnie nie jest prowadzone postępowanie legislacyjne "prowadzącego do zmiany ustawy o refundacji, która polegałaby na wprowadzeniu określenia rocznego limitu wydatków, po których lek byłby dostępny dla pacjenta bezpłatnie.

- Nie ma też takich planów w najbliższej przyszłości - dodał Miłkowski.

Dopłaty pacjenta do leków mają być niższe

- W aktualnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD226) przewidziano mechanizmy, które będą prowadziły do systematycznego zmniejszania udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych. Przyczynić się do tego ma regulacja stanowiąca, że NFZ dopłacałby pacjentowi do leku refundowanego 10 proc., jeżeli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo 15 proc. jeżeli lek jest wytwarzany Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce – wyjaśnił wiceminister Miłkowski odnośnie ostatniego pytania.

Oprócz tego - jak wskazał - "zaprojektowane zostały przepisy regulujące tzw. korytarze cenowe, które mogą skutkować obniżonymi dopłatami ponoszonymi przez świadczeniobiorców i jednocześnie doprowadzić do likwidacji tzw. kominów refundacyjnych, tj. cen poszczególnych produktów cenowo najwyższych w stosunku do innych produktów w poszczególnych grupach limitowych".

To z kolei może się przyczynić do oszczędności dla pacjentów w wysokości 34 mln złotych.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

DO POBRANIA Odpowiedź ws. refundacji.pdf Prezentacja PDF • 0,12 MB