Pacjent w Polsce czeka na innowacyjny lek o 17 dni krócej. Awansowaliśmy na 4 miejsce od końca

Polska awansowała w zestawieniu państw europejskich pod kątem refundowanych terapii - aktualnie finansowanych jest 59 ze 168 terapii wziętych pod uwagę w tegorocznym zestawieniu

Jednak aż 78 procent z 59 terapii refundowanych jest w Polsce tylko dla ograniczonej grupy pacjentów

Polski pacjent wciąż długo czeka na nowe terapie. Jest poprawa, ale jedynie o 17 dni. Dziś od momentu rejestracji leku do refundacji mija średnio 827 dni

Dostępność do innowacyjnych leków w Polsce poprawia się

Co roku Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) analizuje czas oczekiwania na dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów w 37 państwach europejskich. Właśnie opublikowano najnowsze zestawienie W.A.I.T. (Waiting to Access Innovative Therapies).

Okazuje się, że Polska odnotowała największy w blisko 20. letniej historii badania W.A.I.T. awans z 25. na 21. miejsce pod względem dostępności do innowacyjnych leków.

W Polsce dostępnych jest aktualnie 59 ze 168 terapii wziętych pod uwagę w tegorocznym zestawieniu (35 procent). To istotna zmiana w stosunku do ubiegłorocznych wyników, zgodnie z którymi jedynie 26 proc. terapii mogło być stosowanych u polskich pacjentów. Liczbowo to 17 terapii więcej, niż w poprzednim analizowanym roku.

Źródło: Infarma

Liderem pozostają Niemcy – ze 147 dostępnymi terapiami. Pozostałe pozycje na podium zajmują Włochy i Austria.

W ogólnym zestawieniu Polska wyprzedza m.in. dwa kraje Grupy Wyszehradzkiej – Węgry i Słowację i kraje Bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię.

Wskaźnik pełnej dostępności pokazuje jednak na obszary do dalszej poprawy – aż 78 procent z 59 terapii refundowanych jest w Polsce tylko dla ograniczonej grupy pacjentów.

Źródło: Infarma

Czekanie na innowacje - 17 dni szybciej

Polski pacjent wciąż długo czeka na nowe terapie. Wprawdzie w tym aspekcie również dostrzegalna jest poprawa, ale jedynie o 17 dni. Dziś od momentu rejestracji leku do wprowadzenia go na listę refundacyjną czy do programu lekowego w Polsce mija 827 dni. Na tle 37 państw Europy zajmujemy

4. miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Bośnię, Rumunię i Maltę.

Źródło: Infarma

Dla porównania pacjent w Niemczech na możliwość skorzystania z nowego leku czeka jedynie 128 dni, w Danii 191 a w Austrii 301.

Wyzwaniem w Europie pozostaje czas, w jakim udostępnianie są pacjentom innowacyjne terapie. Pacjent na Malcie z terapii może skorzystać 1223 dni, a więc ponad 3 lata później, niż pacjent w Niemczech. Różnice wynikają z innych uwarunkowań systemów ochrony zdrowia oraz procesów refundacyjnych.

– Oczekiwanym przez branżę farmaceutyczną, ale i cały sektor ochrony zdrowia kierunkiem zmian jest dalsze sukcesywne wyrównywanie luk w dostępie do terapii pacjentów w ujęciu europejskim, przy bacznym obserwowaniu tego, na ile realnie wprowadzane terapie są dostępne dla wszystkich pacjentów w danym kraju. Jako Polska odnotowaliśmy największy w dotychczasowej, blisko 20-letniej już historii badania EFPIA awans – zarówno jeśli chodzi o liczbę refundowanych terapii, jak i czas, jaki mija od rejestracji leku do włączenia go na listę leków refundowanych - komentuje Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

- Teraz ważne jest, aby utrzymać tempo tych pozytywnych zmian. Innowacjom w ochronie zdrowia i zwiększaniu dostępności polskich pacjentów do nich sprzyjają stabilne warunki legislacyjne i przewidywalność systemu ochrony zdrowia. Jak widać funkcjonujące ramy legislacyjne i mechanizmy rynkowe, obok otwartości administracji publicznej na rozmowy z przedstawicielami sektora farmaceutycznego, pozwalają na pełniejsze korzystanie z dostępnych narzędzi, a pacjentom dają szerszy dostęp do innowacji lekowych – dodaje.