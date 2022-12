Pacjent przyniósł na SOR swoje leki. Ledwo zmieściły się na szpitalnej kozetce

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia • 08 grudnia 2022 19:30

Co rusz piszemy o polipragmazji, czyli wielolekowości - przyjmowaniu ponad 5 leków jednocześnie - i niebezpieczeństwach z tym związanych. To, co pokazał farmaceuta dr Piotr Merks na Twitterze, naprawdę zaskakuje.

Polipragmazja może wywoływać odwrotny skutek terapeutyczny. Fot. Shutterstock