Pacjenci: to przełom w leczeniu raka jajnika i koniec genetycznej dyskryminacji pacjentek

Styczniowa lista refundacyjna opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia istotnie zmienia sytuację pacjentek onkologicznych w Polsce. Nowoczesne terapie inhibitorami PARP będą dostępne dla wszystkich chorych na raka jajnika, bez względu na występowanie mutacji w genie BRCA1/BRCA2. To znaczący krok w walce z tym nowotworem - informuje w komunikacie organizacja Ruch Społeczny Polskie Amazonki.

Jak informowaliśmy, od 1 stycznia 2022 roku będzie refundowany lek Zejula (niraparyb) w leczeniu chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub otrzewnej.Zgodnie ze wskazaniami, lek jest do stosowania w I linii leczenia podtrzymującego noworozpoznanego zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, niezależnie od stanu mutacji w genach BRCA1/BRCA2.

Koniec dyskryminacji genetycznej w leczeniu raka jajnika

Z kolei jak informują Polskie Amazonki, w listopadzie 2021 r. organizacja wraz z trzema innymi podmiotami: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Stowarzyszenie Niebieski Motyl i Stowarzyszenie Eurydyki, skierowały do Ministra Zdrowia, NFZ oraz przedstawicielek i przedstawicieli parlamentu apel o pilne zmiany w organizacji opieki nad pacjentkami z rakiem jajnika.

Syngatariuszki wnosiły m.in. o intensyfikację prac nad modelem Ovarian Cancer Units, utworzeniem rejestru klinicznego raka jajnika czy zmian w organizacji leczenia.

Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do postulatu dotyczącego nowelizacji schematu leczenia systemowego finansowanego ze środków publicznych o nowoczesne terapie dla chorych, u których nie występują mutacje w genie BRCA1/BRCA2. Zgodnie z zapisami styczniowej listy leków refundowanych, terapia inhibitorami PARP będzie dostępna dla wszystkich pacjentek z rakiem jajnika.

- Należy podkreślić, że właśnie wykonaliśmy kolejny, bardzo poważny krok, jeśli chodzi o kobiety chore na raka jajnika. Ta decyzja otwiera drogę do nowoczesnego leczenia bez względu na występowanie mutacji genów BRCA1/BRCA2. Dzięki temu znacząco większa grupa polskich pacjentek otrzymała szansę na to, by choroba uzyskała status przewlekłej, a nie śmiertelnej.

Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jest to koniec dyskryminacji genetycznej w leczeniu raka jajnika w Polsce – skomentowała Elżbieta Kozik, prezes organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

W Polsce jest wyższa umieralność na raka jajnika niż w Europie

Rak jajnika dotyka ok. 3,5 tys. Polek rocznie. Ryzyko jego występowania wyraźnie rośnie u kobiet, które posiadają mutacje w zakresie genów BRCA1 i BRCA2. Według różnych statystyk, chore z mutacją stanowią ok. 20-25 proc. wszystkich pacjentek zmagających się z tym nowotworem. Nowoczesne leczenie inhibitorem PARP dla tej grupy chorych jest w Polsce refundowane od kilku lat.

Jednak pozostałe 75-80 proc. pacjentek nie mogło dotychczas liczyć na podobny standard leczenia wyłącznie ze względu na brak mutacji genetycznej.

Jednocześnie statystyki dotyczące raka jajnika w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej pokazywały, że umieralność na ten nowotwór w naszym kraju jest nawet o 15 punktów procentowych wyższa. Objęcie refundacją nowej terapii pozwoli nam dołączyć do 19 innych państw UE, które zapewniają chorym nowoczesne leczenie bez względu na występowanie mutacji BRCA1/BRCA2, i zapewni wyraźną poprawę sytuacji wielu chorych.