Pacjenci skarżą się na brak dostępu do ważnego leku. Produkcji zaprzestano w ostatnich tygodniach, a zamiennika brak. Chodzi o Alfadiol - lek na osteoporozę, krzywicę, stosowany również na niedoczynność przytarczyc

W komunikacie z 25 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poinformował, że napisał do ministra zdrowia w tej sprawie

RPO prosi ministra o zajęcie stanowiska w sprawie wycofania leku. Pyta również, jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia

W piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Rzecznik Praw Obywatelskich powołuje się na napływające do niego skargi obywateli i doniesienia medialne dotyczące pozbawienia pacjentów dostępu do leku Alfadiol.

Nadmienia, że poruszony problem dotyczy "sytuacji istotnej dla zdrowia i życia wielu polskich obywateli", którzy zmagają się z takimi chorobami jak:

osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej czynnych metabolitów;

hipokalcemia (zwłaszcza u osób z chorobami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji witaminy D w nerkach);

krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D;

niedoczynność przytarczyc;

zaburzenia gospodarki wapniowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek;

osteodystrofia nerkowa;

zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami.

Rzecznik podkreśla, że powyższy katalog chorób stanowi wskazania kliniczne do stosowania leku Alfadiol. Zaznacza jednak, że w ostatnich tygodniach zaprzestano produkcji tego leku we wszystkich formach dawkowania tj. 0,25 mg oraz 1 mg.

- Z informacji przekazanych przez zaniepokojonych pacjentów pilnie potrzebujących wskazanego leku wynika, że w aptekach obecnie nie można już praktycznie znaleźć leków o dawce 0,25 mg, natomiast dawka 1 mg jest już dostępna na poziomie marginalnym (znajduje się w kilku aptekach w Polsce) - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodaje, że szacowana liczba aptek w Polsce to ok. 12 tysięcy.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że "lek Alfadiol został usunięty z portfolio jedynego producenta i nie będzie już dużej dostępny w aptekach". Zaznacza też, że obecnie nie istnieją dostępne zamienniki tego preparatu. W ocenie RPO jest to "szczególnie groźne dla pacjentów objętych leczeniem farmakologicznym tym lekiem".

RPO zauważa również, powołując się na artykuł 68. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej formułujący prawo do ochrony zdrowia, że na władze publiczne nałożony jest "obowiązek zapewnienia obywatelom,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych". Dodaje, że artykuł ten "do określenia warunków i zakresu udzielania świadczeń, upoważnia ustawodawcę zwykłego".

Marcin Wiącek pisze w dalszej części listu do MZ, że "warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie" i dodaje, że "w myśl przepisów tej ustawy świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z poszczególnych zakresów opieki zdrowotnej, a także leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę".

- Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r poz. 627 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej przeze mnie sprawie, w szczególności o wskazanie, jakie Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania w związku ze wskazaną sytuacją - podsumowuje Rzecznik Praw Obywatelskich.