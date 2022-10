Pacjenci apelują do prezydenta Dudy o likwidację "czarnej listy RDTL"

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych jest mechanizmem finansowym utworzonym z myślą o pacjentach, którzy nie mają dostępu do leczenia w ramach standardowych procedur refundacyjnych. Ma zapewniać możliwość korzystania z terapii ratujących lub wydłużających życie. Funkcjonuje od 23 lipca 2017 roku.

14 października organizacje pacjenckie w piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowały o wykreślenie lub głęboką modyfikację przepisów regulujących wykaz technologii lekowych niepodlegających finansowaniu w ramach RTDL.

Jak wskazują, obecne przepisy sprawiają, że np. negatywna decyzja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w ramach postępowania refundacyjnego powoduje automatyczne dodanie leku do tzw. „czarnej listy”. Ostatnie takie zestawienie liczyło ponad 130 pozycji.

- Taka decyzja prezesa może zostać wydana wyłącznie na podstawie przesłanek ekonomicznych, co dyskryminuje polskich pacjentów w dostępie do najnowszych technologii lekowych. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że jest to obecnie najbardziej niezrozumiały przepis regulujący dostęp do leczenia dla naszych pacjentów. Utrwala przedmiotową pozycję pacjentów w systemie, który uniemożliwił finansowanie terapii dla wielu pacjentów, w tym dzieci oraz chorych z chorobami nowotworowymi, rzadkimi oraz przewlekłymi - czytamy w piśmie.