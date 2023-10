Ozempic wycofany ze sprzedaży. Pilna decyzja GIF ws. kilku sfałszowanych serii leku

Ozempic wycofany ze sprzedaży. Pilna decyzja GIF ws. kilku serii leku

20 października opublikowano decyzję GIF w sprawie serii leku Ozempic.

Zgodnie z decyzją wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Ozempic 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły; numer serii: MP5E022, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): SN:1910448318746, SN:1715275882761, SN:1484230994781;

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

GIF zakazuje również wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego:

Ozempic 0,25 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły:

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Pełna jej treść znajduje się w Rejestrze Decyzji GIF

EMA na tropie podrabianych serii leku Ozempic

Jak informuje GIF, 18 października 2023 r. do Inspektora wpłynęła informacja z Europejskiej Agencji Leków (EMA) zawierająca listę produktów leczniczych, co do których potwierdzony został fakt sfałszowania albo co do których istniało uzasadnione podejrzenie sfałszowania.

- Opakowania jednostkowe zidentyfikowane jako sfałszowane zostały ujawnione w legalnym łańcuchu dostaw na terenie Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Wszystkie sfałszowane opakowania posiadały niemieckie etykiety. Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w ramach którego ustalił, które ze wskazanych w zgłoszeniu opakowań/serii były przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organ potwierdził również, że opakowania o wskazanych numerach seryjnych nie wygenerowały dotychczas alertów systemowych w PLMVS – czytamy w decyzji GIF.

Jednocześnie GIF podkreśla, że „pozostawienie w obrocie produktu leczniczego, co do którego potwierdzony został fakt jego sfałszowania stanowi bezpośrednie i realne zagrożenia dla zdrowia, a potencjalnie również dla życia, pacjentów, którzy mogli by ten lek zastosować”.

- Brak jest bowiem jakiegokolwiek potwierdzenia co do faktycznego składu sfałszowanego produktu leczniczego, a w konsekwencji co do jego wpływu na jego działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Nie jest zatem możliwe przewidzenie jaki będzie on miał wpływ na pacjenta – wskazano.

