Ozempic wstrzymany w obrocie. Pilny komunikat GIF. Ujawniono sfałszowane serie

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymuje obrót jedną z serii oraz zakazuje wprowadzania do obrotu nowych serii leku Ozempic

GIF otrzymał informacje o sfałszowaniu tych serii leku, co potwierdził producent, firma Novo Nordisk

Sfałszowane leki mają pochodzić z dostaw z Niemiec i Wielkiej Brytanii

Ozempic wstrzymany w obrocie. Pilny komunikat GIF

W najnowszej decyzji inspektoratu GIF stwierdza, iż: wycofuje z obrotu Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690 oraz zakazuje wprowadzania go do obrotu na terenie całego kraju, podobnie jak leków:

z numerem serii NP5G866 , termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690,

, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): z numerem serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1031002838555

Jak uzasadnia GIF, w dniach 5 i 10 października 2023 r. wpłynęły

dwie informacje o sfałszowaniu produktu leczniczego, które dotyczyły leku Ozempic. Zgłoszenia mówiły o dwóch seriach produktu (o numerach MP5E511, NP5G866).

- Opakowania jednostkowe wskazanego powyżej produktu leczniczego zidentyfikowane jako sfałszowane zostały ujawnione w legalnym łańcuchu dostaw w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech - wyjaśnia GIF. Opakowania w liczbie 200 dla serii o numerze MP5E511 uznano za sfałszowane, ze względu na oznakowanie ich identycznym numerem seryjnym (SN): 1946483405690.

Duński producent leku, firma Novo Nordisk A/S, potwierdził sfałszowanie. Następnie zidentyfikowano opakowania jednostkowe w liczbie 1300 dla serii o numerze NP5G866, które zostały oznakowane identycznym numerem seryjnym (SN): 1946483405690. Wszystkie sfałszowane opakowania posiadały niemieckie etykiety. Kolejna informacja pochodząca od organu niemieckiego wskazywała na sfałszowanie opakowań jednostkowych dla serii nr NP5G866, które zostały oznakowane numerem seryjnym (SN): 1031002838555.

GIF ustalił, że w obrocie na terenie Polski jest produkt z serii o numerze MP5E511. Seria NP5G866 nie była dotychczas przedmiotem takiego obrotu.

Organ ustalił ponadto, że opakowania o numerze seryjnym 1946483405690 nie pojawiły się dotychczas w alertach systemowych.

- Konieczne zatem stało się wydanie rozstrzygnięcia zabezpieczającego pacjentów krajowych przed możliwością otrzymania i zastosowania sfałszowanego produkuo, tj. wycofanie z obrotu opakowań jednostkowych produktu opatrzonych zidentyfikowanym fałszywym numerem seryjnym w zakresie serii pozostających w obrocie krajowym, jak również zakazanie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych opatrzonych zidentyfikowanymi fałszywymi numerami seryjnymi w zakresie wszystkich zidentyfikowanych serii - wyjaśnia GIF. Skład sfałszowanego leku nie jest bowiem znany a tym samym jego wpływ na jego działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

