Ostro o szczepionkach przeciw COVID. Izba wytyka brak nadzoru i marnowanie publicznych pieniędzy

NIK "jednoznacznie negatywnie" oceniła nadzór resortu zdrowia nad Funduszem Przeciwdziałania COVID-19. Wytknęła także Ministerstwu Zdrowia, że źle oszacowało zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Kontrola została przeprowadzona w ramach prac NIK-u poświęconych walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Urzędnicy przyjrzeli się także zakontraktowanym przez rząd szczepionkom. Jak wskazali, Polska zamówiła łącznie 201 mln dawek preparatów za około 14 mld zł. Z tego 13,1 mln dawek za prawie miliard złotych przeterminowało się. Gdyby rząd rzetelnie szacował potrzeby, zdaniem NIK, nie doszłoby do marnotrawstwa.

- Decyzję o ich zakontraktowaniu podjął Minister Zdrowia, choć dysponował informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. W konsekwencji doprowadzono do przeterminowania, a następnie utylizacji ponad 13 mln 100 tys. dawek (stan na koniec 2022 r.) Łączna wartość zutylizowanych szczepionek wyniosła prawie 1 mld zł - czytamy na stronie NIK.

Resort, owszem, podjął próby zbycia preparatów lub przekazania ich w formie darowizny. Jak wynika z ustaleń, do 31 grudnia 2022 roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przekazała do innych państw ponad 27 mln 600 tys. dawek o szacunkowej wartości 1,4 mld zł.

NIK w swoim wystąpieniu podkreśla, że szczepienia miały być narzędziem, które miało zmniejszyć liczbę zgonów i powikłań spowodowanych SARS-CoV-2, w szczególności wśród osób starszych, oraz zmniejszenie narastania tzw. „długu zdrowotnego”. Badając realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, na który wydano około 17 mld zł, przeprowadziła pięć kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że:

Urzędnicy podkreślają, że w toku kontroli nie przedstawiono im dokumentów wskazujących na sposób szacowania liczby dawek szczepionek niezbędnych do zaspokojenia potrzeb. Wskazuje natomiast, że od maja 2021 roku kontraktowano kolejne dawki szczepionek, choć Polska związana już była umowami zabezpieczającymi możliwość kilkukrotnego zaszczepienia całej uprawnionej populacji (na koniec kwietnia 2021 r. zakontraktowano 109 mln dawek).

- Nawet przy założeniu, iż każdej osobie dorosłej w Polsce, tj. ok. 31 mln osób, podano by trzecią dawkę szczepionki to zapotrzebowanie byłoby na poziomie 93 mln dawek, a więc niższym od liczby zakontraktowanych przed majem 2021 roku - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.