Osiem nowych leków: EMA rekomenduje je do zatwierdzenia. Lek na COVID-19 z odmową agencji

Osiem nowych leków rekomenduje Komitet ds. Leków u Ludzi Europejskiej Agencji Leków do zatwierdzenia i wprowadzenia do obrotu

To m.in. trzy leki w leczeniu nowotworów, jeden lek na chorobę Fabriego i jeden lek do stosowania na skórę twarzy w leczeniu angiofibromy

Trzy z nich zostały uznane za leki sieroce

EMA: osiem nowych leków do zatwierdzenia

Komitet ds. leków u ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu Akeega (niraparib/octan abirateronu) w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami i mutacjami BRCA 1/BRCA 2 .

Komitet przyjął również pozytywną opinię dotyczącą preparatu Elfabrio* (pegunigalzydaza alfa) do leczenia choroby Fabry'ego, rzadkiej choroby genetycznej, która wynika z gromadzenia się pewnego rodzaju tłuszczu w komórkach organizmu.

Hyftor* (syrolimus) uzyskał pozytywną opinię CHMP w leczeniu naczyniakowłókniaka twarzy, łagodnej zmiany naczyniowej skóry składającej się z tkanki włóknistej skóry i naczyń krwionośnych. Hyftor jest wskazany w leczeniu dorosłych i dzieci powyżej szóstego roku życia.

CHMP wydał pozytywną opinię dotyczącą preparatu Opzelura (ruksolitynib) w leczeniu bielactwa niesegmentowego, choroby skóry charakteryzującej się występowaniem odbarwionych plam na skórze. Opzelura jest wskazana w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Komitet przyjął również pozytywną opinię dotyczącą preparatuTibsovo* (iwosydnib) w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej, nowotworu krwi i szpiku kostnego oraz w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka dróg żółciowych, rodzaju nowotworu, który powstaje w drogi żółciowe. Komitet pozytywnie zaopiniował również jego duplikat Tidhesco* (iwosydenib) do leczenia nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej.

CHMP wydał pozytywną opinię na temat preparatu Vafseo (vadadustat) w leczeniu objawowej niedokrwistości u osób dorosłych z przewlekłą chorobą nerek poddawanych dializie podtrzymującej .

Pozytywną opinię uzyskał lek biopodobny Bekemv (ekulizumab) do leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii u dorosłych i dzieci. Napadowa nocna hemoglobinuria jest zagrażającą życiu chorobą genetyczną, która powoduje rozpad krwinek czerwonych, co prowadzi do różnych komplikacji medycznych. Bekemv jest pierwszym lekiem biopodobnym zatwierdzonym dla tej substancji czynnej. W przeciwieństwie do produktu referencyjnego, Bekemv jest przeciwwskazany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy oraz u dzieci poniżej drugiego roku życia.

Komitet zalecił cztery rozszerzenia wskazań dla leków, które są już dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej (UE): Esbriet, Libtayo, Rinvoq i TachoSil.

Wycofano wniosek o rozszerzenie wskazania terapeutycznego preparatu Buvidal w leczeniu bólu przewlekłego (długotrwałego) u osób uzależnionych od opioidów. Dokument z pytaniami i odpowiedziami na temat wycofania jest dostępny w poniższej siatce.

Aktualizacje dotyczące COVID-19

Komitet zalecił zezwolenie na stosowanie szczepionki COVID-19 Valneva (inaktywowanej, z adiuwantem) jako dawki przypominającej dla osób dorosłych w wieku od 18 do 50 lat.

Przegląd wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 dopuszczonych w UE jest dostępny na stronie internetowej EMA.

Komitet zalecił też odmowę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu preparatu Lagevrio (molnupirawir) w leczeniu COVID-19 u osób dorosłych.

Rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Lagevrio rozpoczęło się 23 listopada 2021 r. po udzieleniu porady mającej na celu wsparcie decyzji na poziomie państwa członkowskiego w celu umożliwienia ewentualnego wcześniejszego zastosowania leku przed uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Po ocenie tymczasowych danych dostępnych w czasie udzielania porady oraz wszystkich dodatkowych danych dostarczonych przez firmę od tego czasu, CHMP doszedł do wniosku, że nie można wykazać korzyści klinicznych ze stosowania leku Lagevrio w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, które nie otrzymują dodatkowego tlenu i które są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19.

- Na podstawie wszystkich danych nie można było stwierdzić, czy lek Lagevrio może zmniejszyć ryzyko hospitalizacji lub zgonu lub skrócić czas trwania choroby lub czas powrotu do zdrowia u osób dorosłych zagrożonych ciężką chorobą. Ponadto nie było możliwe zidentyfikowanie określonej grupy pacjentów, u których można było wykazać klinicznie istotną korzyść ze stosowania produktu Lagevrio - poinformowała EMA.

*Ten produkt został uznany za lek sierocy

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.