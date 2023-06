Osiem leków, których brakowało, wraca do aptek. Wśród nich m.in. lek na cholesterol i antybiotyk

Autor: oprac. JKB • Źródło: mgr.farm, Rynek Zdrowia • 19 czerwca 2023 20:00

GIF przekazał samorządowi aptekarskiemu i lekarskiemu informację dotyczącą wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności, ale nie pojawiły się w aktualizacji nowe pozycje. Za to do aptek wróciło osiem leków, których do tej pory brakowało, o czym informuje portal mgr.farm.