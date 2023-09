Opłaty pobierane przez EMA. Komisja Europejska cieszy się z porozumienia politycznego

W przypadku gdy przedsiębiorstwa zwracają się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, uiszczają na rzecz EMA opłatę za rygorystyczną ocenę naukową przeprowadzaną przez agencję. Opłata ta obejmuje rekompensatę, którą EMA wypłaca organom krajowym zaangażowanym w proces oceny.

Osiągnięte porozumienie usprawni strukturę opłat EMA, tak aby opłaty lepiej odzwierciedlały wszystkie związane z tym koszty i były bardziej przejrzyste w odniesieniu do kwot wypłacanych organom krajowym. Nowe przepisy wprowadzają również mechanizm monitorowania kosztów i elastyczność w dostosowywaniu opłat w przypadku znaczących zmian w kosztach bazowych.

Uwzględnia się również specyfikę weterynaryjnego sektora farmaceutycznego poprzez wprowadzenie ukierunkowanych obniżek opłat w celu wsparcia dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych.

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez obu współprawodawców. Po przyjęciu rozporządzenia wejdzie ono w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

- Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą. Te nowe przepisy umożliwią Agencji pobieranie opłat, które lepiej odzwierciedlają jej kluczową funkcję, jaką jest ocena jakości, bezpieczeństwa i skuteczności leków w UE. Umożliwi to również EMA odpowiednie zrekompensowanie organom krajowym ich wkładu naukowego. Dzisiejsze porozumienie stanowi kolejny krok w tworzeniu silnej, zrównoważonej i odpornej Europejskiej Unii Zdrowotnej, której jednym z filarów jest dostosowana do przyszłych wyzwań i elastyczna EMA - powiedziała 25 września Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.