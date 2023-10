Ogromne zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym. Obowiązują od dziś z mocą wsteczną

Zmienia się treść kilkunastu załączników do wcześniejszego zarządzenia. Większość z nich to skutek zmian wprowadzonych w najnowszym obwieszczeniu refundacyjnym

W trakcie konsultacji projektu zmian w zarządzeniu odniosło się 15 podmiotów

Dziesięć z nich przekazało informację o braku uwag do projektu zarządzenia

Niektóre z uwag zostały uwzględnione: listujemy je na końcu tekstu

Szereg ważnych zmian w programach lekowych. Dodano nowe świadczenia

Nowym zarządzeniem wprowadzone zostały zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2023 r., dostosowujące je do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r., dotyczącego wykazu leków refundowanych. Obowiązuje ono od 1 września, dlatego nowe ząrządzenie NFZ obowiązuje z mocą wsteczna od tej samej daty.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające, ponieważ jest zobowiązany do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1) załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:

a) zmianie nazw zakresów kilkunastu programów

b) dodaniu zakresów o kodach:

-03.0000.448.02 Leczenie chorych na raka endometrium,

-03.0000.449.02 Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi,

-03.0000.450.02 Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE),

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym gospodarzowi,

2) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych i polegają na

a) zmianie nazw świadczeń

b) dodaniu świadczeń o kodach:

- 5.08.08.0000212 Diagnostyka w programie leczenia chorych z atypowym zespołem hemolityczno- mocznicowym (aHUS) – 1 rok terapii - rawulizumab,

-5.08.08.0000213 Diagnostyka w programie leczenia chorych z atypowym zespołem hemolityczno- mocznicowym (aHUS) – 2 rok terapii – rawulizumab,

-5.08.08.0000214 Diagnostyka w programie leczenia chorych z nocną napadową hemoglobinurią – 1 rok terapii – rawulizumab,

-5.08.08.0000215 Diagnostyka w programie leczenia chorych z nocną napadową hemoglobinurią – 2 i kolejny rok terapii – rawulizumab,

-5.08.08.0000216 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi lomitapidem – 1 rok terapii,

-5.08.08.0000217 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi lomitapidem – 2 i kolejny rok terapii,

-5.08.08.0000218 Diagnostyka w programie leczenia chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN) deksametazonem – 1 rok terapii,

-5.08.08.0000219 Diagnostyka w programie leczenia chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN) deksametazonem – 2 rok terapii,

-5.08.08.0000220 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy wandetanibem – 2 i kolejny rok terapii,

-5.08.08.0000221 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy selperkatynibem – 1 rok terapii,

-5.08.08.0000222 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy selperkatynibem – 2 i kolejny rok terapii,

-5.08.08.0000223 Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo- przełykowego i żołądka niwolumabem,

-5.08.08.0000224 Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi,

-5.08.08.0000225 Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka endometrium – 1 rok terapii,

-5.08.08.0000226 Diagnostyka w programie leczenia chorych na raka endometrium – 2 i kolejny rok terapii,

-5.08.08.0000227 Diagnostyka w programie leczenia chorych z toczniem rumieniowatym układowym –1 rok terapii,

-5.08.08.0000228 Diagnostyka w programie leczenia chorych z toczniem rumieniowatym układowym – 2 i kolejny rok terapii

c) zmianie zasad rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.08.0000136 – aktualnie jest to produkt rozliczeniowy

uwzględniający koszty badań diagnostycznych wykonywanych w pierwszym roku leczenia pacjenta substancją wandetanib, którego wartość punktowa wynosi 3 907,00,

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

3) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

-5.08.09.0000008 Bosentanum,

-5.08.09.0000119 Pirfenidonum,

-5.08.09.0000120 Ruxolitinibum,

-5.08.09.0000141 Eculizumabum,

-5.08.09.0000155 Sekukinumab,

-5.08.09.0000205 Lanadelumabum,

-5.08.09.0000206 Mercaptamini bitartras

b) wykreśleniu kodów GTIN dla substancji czynnych:

-5.08.09.0000072 Tocilizumabum,

-5.08.09.0000206 Mercaptamini bitartras

c)dodaniu substancji czynnych i kodów GTIN:

-5.08.09.0000273 Anifrolumabum,

-5.08.09.0000274 Brexucabtagene autoleucel,

-5.08.09.0000275 Dostarlimabum,

-5.08.09.0000276 Lomitapidum,

-5.08.09.0000277 Pegcetakoplan,

-5.08.09.0000278 Ravulizumabum,

-5.08.09.0000279 Roxadustatum,

-5.08.09.0000280 Selpercatinibum,

-5.08.09.0000281 Sotorasibum,

d) oznaczenie substancji czynnej 5.08.09.0000141 Eculizumabum jako substancji, której średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu



4) załącznika nr 2t do zarządzenia, określającego Katalog refundowanych substancji czynnych w programach lekowych i polegają na dodaniu substancji o kodzie 5.08.07.0000105 tenofovirum disoproxilum - p.o., na podstawie zgody Prezesa URPL

5) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na:

a) zmianie nazw zakresów

b) zmianie wymagań dla programów:

-B.12.FM Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe w części organizacja udzielania świadczeń oraz lekarze,

-B.58. Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka w części zapewnienie realizacji badań,

-B.101. Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi w części zapewnienie realizacji badań,

-B.105. Leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN) w części zapewnienie realizacji badań

-B.147 Leczenie chorych na depresję lekooporną w części organizacja udzielania świadczeń – pozostałe poprzez wprowadzenie zmiany porządkującej mającej na celu doprecyzowanie zapisu,

c) dodaniu wymagań dla programów:

-B.148. Leczenie chorych na raka endometrium,

-B.149. Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi,

-B.150. Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym,

w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na:

a) zmianie nazwy programów

b) dodaniu substancji czynnych:

-sotorasib w programie lekowym B.6. Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej,

-pembrolizumab w programie lekowym B.10. Leczenie pacjentów z rakiem nerki,

-breksukabtagen autoleucel w programie lekowym B.12.FM. Leczenie chorych na chłoniaki B - komórkowe,

-roksadustat w programie lekowym B.37. Leczenie niedokrwistości u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek,

-ipilimumab, triflurydyna + typiracyl w programie lekowym B.58. Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka,

-rawulizumab w programie lekowym B.95. Leczenie chorych z atypowym zespołem hemolityczno- mocznicowym (aHUS),

-pegcetakoplan, rawulizumab w programie lekowym B.96. Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (PNH),

-lomitapid w programie lekowym B.101. Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi,

-deksametazon w programie lekowym B.105. Leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN),

-selperkatynib w programie lekowym B.108.FM. Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy,

c) dodaniu programów lekowych:

-B.148. Leczenie chorych na raka endometrium,

-B.149. Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi,

-B.150. Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE);

7) załącznika nr 9 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności,

8) załącznika nr 16 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) oraz weryfikację jego skuteczności,

9) załącznika nr 17 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację i weryfikację skuteczności leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH),

10) załącznika nr 19 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni oraz weryfikację jego skuteczności, w związku z wnioskiem Przewodniczącej Zespołu Koordynacyjnego;

11) załącznika nr 21 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) oraz weryfikację jego efektów

12) załącznika nr 30 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia aksykabtagenem cyloleucelu albo tisagenlecleucelem albo

breksukabtagenem autoleucelu w programie lekowym Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe

13) załącznika nr 59 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

14) załącznika nr 67 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15) załącznika nr 68 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

16) załącznika nr 71 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka,

17) załącznika nr 80 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Jak czytamy w uzasadnieniu, przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2023 r.

Konsultacje: niektóre uwagi zostały uwzględnione

Prezes NFZ zasięgnął zmieniając przepisy zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

- W dniach od 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. trwały konsultacje społeczne projektu zarządzenia. W trakcie konsultacji do ww. projektu zarządzenia odniosło się 15 podmiotów, przy czym 10 z nich przekazało informację o braku uwag do projektu zarządzenia - wyjaśnia prezes NFZ Filip Nowak.

Najważniejsze uwzględnione uwagi dotyczą:

1) zmiany załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych poprzez zmianę zapisu dotyczącego zawartości opakowania dla leku Saphnelo

(anifrolumab) z "Saphnelo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg" na "Saphnelo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol. 2 ml", w związku z uwagą firmy AstraZeneca AB,

2) zmiany załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych w zakresie wymagań dla programu B.150. Leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym w części:

a) organizacja udzielania świadczeń poprzez dodanie komórek organizacyjnych o kodach: 1130 – poradnia nefrologiczna, 1200 – poradnia dermatologiczna, 4130 – oddział nefrologiczny, 4200 – oddział dermatologiczny, 4670 – oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologii oraz o profilu dermatologii i wenerologii, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii,

b) organizacja udzielania świadczeń poprzez ograniczenie możliwości udzielania świadczeń w miejscu składającym się tylko z poradni specjalistycznej, w związku z uwagą Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

c) lekarze poprzez dodanie lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii oraz dermatologii i wenerologii, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii,

3) zmiany załącznika nr 9 do zarządzenia, określającego Zakres działania zespołu koordynacyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację do leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych oraz weryfikację jego skuteczności poprzez rozszerzenie listy lekarzy specjalistów wchodzących w skład zespołu koordynacyjnego o lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii, w związku z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii,

4) zmiany załącznika nr 59 do zarządzenia, określającego Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych poprzez rozszerzenie listy lekarzy specjalistów

wchodzących w skład zespołu koordynacyjnego o lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii.

