Ogromne straty aptek przez darmowe szczepienia na grypę

Sprawdź: Od 23 listopada darmowe szczepienia na grypę dla dorosłych. Eksperci: spóźniona decyzja

Mija tydzień, odkąd został uruchomiony program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich osób pełnoletnich. Zainteresowani mogą zaszczepić się przeciw grypie szczepionką Influvac Tetra z zapasów rządowych w wyznaczonych do tego punktach szczepień na terenie całego kraju.

"Równolegle prowadzona jest sprzedaż refundowanych szczepionek Vaxigrip Tetra i Fluenz Tetra (aerozol do nosa) przeciw grypie w aptekach. Obserwujemy jednak znaczny spadek zainteresowania tymi produktami w ostatnim czasie" - informuje serwis GdziePoLek.

Z danych serwisu wynika, że aktualnie refundowana szczepionka Vaxigrip Tetra dostępna jest w ok. 79 proc. aptek połączonych z portalem. Średnio placówki te posiadają na stanie 14 opakowań szczepionki.

- Spadek sprzedaży szczepionki związany jest przede wszystkim z uruchomieniem rządowego programu bezpłatnych szczepień. Dla jednego pacjenta przekłada się to na oszczędność rzędu ok. 25 zł - 52 zł (zależnie, czy szczepionka apteczna miałaby być wydana z refundacją lub pełnopłatnie) - dodaje farmaceutka Angelika Talar-Śpionek z serwisu.

Wygląda na to, że jeśli nie zostanie wprowadzona nowelizacja pozwalająca na włączenie aptek do programu bezpłatnych szczepień przeciw grypie, niesprzedane szczepionki będą musiały zostać zutylizowane.

- Ponieważ najlepiej zaopatrzone apteki posiadają do prawie 350 sztuk szczepionki Vaxigrip, brak możliwości sprzedaży lub zwrotu to dla nich straty do kilkunastu tysięcy zł. Przykładowo, jedna z aptek o tak dużej liczbie szczepionek na stanie od czasu ogłoszenia programu sprzedała zaledwie kilka sztuk - dodaje farmaceutka.