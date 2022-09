Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Sypią się życzenia dla farmaceutów

26 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Z tej okazji farmaceuci otrzymują życzenia Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny: Życzę Państwu, aby Wasza praca przynosiła zawsze satysfakcję, a wdzięczność Pacjentów niech towarzyszy w wypełnianiu Waszych obowiązków

Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych: Życzymy, aby kolejne lata zapewniały Państwu wiele uśmiechu i satysfakcji z wykonywanych obowiązków

26 września, w dniu świętych Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy, świętujemy Ogólnopolski Dzień Aptekarza.

Z tej okazji farmaceuci otrzymują życzenia. Złożyła je już m.in. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej napisał:

"Dziś Światowy Dzień Farmaceuty. Wszystkim Koleżankom i Kolegom Farmaceutom wszystkiego najlepszego. Satysfakcji z wykonywania zawodu - w każdym miejscu, spełnienia marzeń, wdzięczności pacjentów, a także adekwatnej do Waszej odpowiedzialnej pracy płacy".

Do życzeń dołączyli szefowie instytucji, z którymi współpracują farmaceuci.

"Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Farmaceutom za ich odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych.

Życzę Państwu, aby Wasza praca przynosiła zawsze satysfakcję, a wdzięczność Pacjentów niech towarzyszy w wypełnianiu Waszych obowiązków" - napisała Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

"Dziś Ogólnopolski Dzień Aptekarza. W tym dniu składamy Państwu serdeczne podziękowania za Waszą trudną i niezwykle ważną pracę. Życzymy, aby kolejne lata zapewniały Państwu wiele uśmiechu i satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a kontakt z pacjentem przynosił spełnienie i radość!" - napisał dr Grzegorz Cessak, prezes URPL.

Zaś Rzecznik Praw Pacjenta napisał: "Zawód farmaceuty jest jednym z fundamentów kompleksowej opieki nad pacjentem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, tak aby Wasza wiedza i umiejętności zostały w pełni wykorzystane i docenione".

Patroni zawodu - święty Damian i Kosma

Patronami zawodu są święty Damian i święty Kosma. Według podań prawdopodobnie byli bliźniakami pochodzącymi z Arabii. Z uwagi na swą niezwykłą skromność i sumienność stali się wybitnymi lekarzami. Chociaż w domu otrzymali chrześcijańskie wychowanie, leczyli także pogan, przez co wielu z tych ostatnich przeszło na chrześcijaństwo. Działali w Syrii i w położonej w Azji Mniejszej Cylicji, nie pobierając za leczenie żadnych opłat.

Dla większości pacjentów to właśnie farmaceuta jest pierwszym pracownikiem służby zdrowia, do którego kierują się po pomoc, obdarzając go zaufaniem. Decydują o tym łatwość i jednocześnie szybkość dostępu do jego usług, jaką gwarantuje brak konieczności wcześniejszego umawiania się i rejestracji.

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w których właśnie aptekarz kieruje pacjenta do lekarza po dokładną diagnozę i leczenie. Z drugiej strony to farmaceuta wydaje leki niezbędne do realizacji zaordynowanej terapii.

