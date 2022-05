Od września szczepienia w aptece na grypę, COVID-19 i pneumokoki?

Najprawdopodobniej sejmową większość uzyska projekt zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty, który rozszerza ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w kodeksie karnym na farmaceutów i techników farmaceutycznych

W trakcie debaty w Sejmie podkreślano rolę farmaceutów w trakcie pandemii COVID-19, w tym wykonywanie przez nich szczepień

MZ planuje do września poszerzyć zakres szczepień w aptekach osób dorosłych

Resort zdrowia za ochroną farmaceutów i techników

11 maja 2022 roku posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zmiana rozszerza ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w kodeksie karnym również na farmaceutów i techników farmaceutycznych, świadczącym usługi farmaceutyczne, opiekę farmaceutyczną lub wykonującym tzw. „czynności zawodowe” farmaceuty.

Prawie wszystkie kluby, poza Konfederacją, były za tym rozwiązaniem.

- Technik i farmaceuta korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie – Kodeks karny, w związku z wykonywaniem w aptece lub punkcie aptecznym czynności związanych z wydawaniem produktów leczniczych, przeprowadzaniem wywiadu farmaceutycznego, poradą farmaceutyczną czy - w przypadku technika farmaceutycznego - innych czynności związanych z produktami leczniczymi, ale związanych z bezpośrednim kontaktem z pacjentem - wyjaśniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

- Wiemy, że lekarz podczas wywiadu, podczas badania podmiotowego pacjenta jest "jeden na jeden" z pacjentem, ta relacja, ta intymność jest bardzo istotna, przekazuje się wiedzę. W przypadku farmaceutów również zaczyna się ta relacja "jeden na jeden" w oddzielnym pomieszczeniu, w ramach opieki farmaceutycznej, gdzie farmaceuta będzie przeprowadzał wywiad farmaceutyczny, będzie zbierał informacje od pacjenta o lekach, środkach OTC, suplementach, które on zażywa, żeby wydać opinię w zakresie zażywanych produktów leczniczych - dodał.

Podkreślał, że ustawa będzie dotyczyła wszystkich osób, które są uprawnione, czyli techników farmaceutycznych bądź farmaceutów pracujących w aptekach lub punktach farmaceutycznych: - Takich miejsc jest łącznie prawie 15 tysięcy: 13 tys. aptek i 1800 punktów aptecznych. Chodzi o osoby, które są ewentualnie narażone na czyny, które są zabronione.

Od września możliwość szczepień w aptekach?

Wiceminister odniósł się też do pytań dotyczących szczepień wykonywanych w aptekach. Przypomniał, że ponad 3100 farmaceutów zaangażowało się w szczepienia przeciw COVID-19 w łącznej liczbie 1569 aptek i w ostatnim okresie, w maju 17 procent szczepień na COVID-19 było zrealizowanych przez farmaceutów w aptekach.

- Ministerstwo popiera szczepienia na COVID-19 i na grypę. Szczepienia na COVID-19 nadal obowiązują. W przypadku szczepień na grypę okres szczepień się zakończył, ponieważ trwa on od września do kwietnia. Teraz mamy okres taki wolny, bardzo często nie ma dostępności szczepionek w tym okresie, ale mamy dostępność refundacyjną w całym roku - mówił Maciej Miłkowski.

Dodał, że od 1 września nadal farmaceuci będą mogli szczepić i na COVID-19, i na grypę.

- Popieramy szczepienia na grypę. Planujemy, że do września poszerzymy ten zakres na wszystkie szczepienia związane z osobami dorosłymi. Oczekiwanie środowiska jest takie, żeby osoby starsze w zakresie pneumokoków także można było szczepić, i to planujemy. Czyli farmaceuta, tak jak do tej pory, miałby prawo kwalifikować, jak też wykonywać szczepienia i nadal będzie realizował zlecenia, recepty wystawione przez lekarzy bądź uprawnione pielęgniarki, na szczepienia na grypę - mówił wiceminister.

