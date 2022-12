Od stycznia ułatwienia dla farmaceutów. Na czym polega nowe narzędzie?

NAMS to narzędzie webowe, dostępne przez przeglądarkę internetową, które zostanie zaimplementowane w Polsce i będzie podłączone do ogólnoeuropejskiego systemu AMS.

Farmaceuta będzie mógł zalogować się do niego za pomocą aktualnej wersji przeglądarki oraz loginu i certyfikatu do PLMVS. Użytkownik NAMS będzie mógł szybko i sprawnie zobaczyć, czy jego placówka wygenerowała alerty i do jakiej kategorii zostały one przypisane.