Od 1 stycznia 2022 roku będą zmiany w wykazie leków refundowanych. 14 substancji straci finansowanie. Ale będzie refundacja szczepionki przeciw pneumokokom dla seniorów

Będzie refundacja dwóch substancji w ramach programów lekowych: giwosiranu w leczeniu chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) i niraparibu w leczeniu raka jajnika

Sfinansowane będą także igły do wstrzykiwaczy dla diabetyków

Te leki nie będą refundowane od 1 stycznia 2022 LISTA

Firma IQVIA dokonała podsumowania zmian na styczniowej liście leków refundowanych. Według obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 256 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 56 innych. Czternaście substancji czynnych utraciło finansowanie:

Acidum tranexamicum (Exacyl)

Alfacalcidolum (Alfadiol)

Ambenonium (Mytelase)

Amitriptilinum (Amitriptylinum)

Atenololum (Atenolol)

Calcii folinas (Calciumfolinat-Ebewe)

Cefadroxilum (Biodroxil)

Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum (Cazacombi)

Clotrimazolum (Clotrimazolum GSK)

Dalteparinum natricum (Fragmin)

Eprosartanum (Teveten)

Imidaprilum (Tanatril)

Norfloxacinum (Nolicin)

Sucralfatum (Ulgastran)

Jedna substancja czynna została dodana do listy:

Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana, 13-walentna (Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0,5 ml, podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe) we wskazaniu profilaktyki osób powyżej 65 r.ż. ze zwiększonym (umiarkowanym do wysokiego)

ryzykiem choroby pneumokokowej.

Ponadto, w ramach listy A3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym zgodnie z projektem obwieszczenia refundowane będą igły do wstrzykiwaczy (BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G), 100 sztuk oraz BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G), 100 sztuk) we wskazaniu cukrzycy wymagającej podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 1073 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 29 z nich. Największe obniżki, przekraczające 30 zł, dotyczą następujących produktów:

Zoladex LA (Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o 121,86 zł,

(Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o 121,86 zł, Exelon (Rivastigminum, system transdermalny, 13,3 mg/24h, 30 saszetek oraz 9,5 mg/24h, 30 saszetek) – o 41 zł i 30,44 zł

(Rivastigminum, system transdermalny, 13,3 mg/24h, 30 saszetek oraz 9,5 mg/24h, 30 saszetek) – o 41 zł i 30,44 zł Seretide Dysk (Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek oraz 250+50 µg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek) – o 37,72 zł i 30,62 zł.

Obniżki te związane są ze obniżeniem urzędowej ceny zbytu tych produktów.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 492 opakowań. W przypadku aż 47 z nich wzrost cen przekracza 10 zł, z czego największe podwyżki, przekraczające 40 zł, dotyczą:

Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł

(wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł produktów zawierających substancję czynną aripiprazolum: Aribit, tabl., 30 mg, 56 szt. – o 64,06 zł, Aripilek, tabl., 15 mg, 90 szt. – o 51,12 zł, Apra, tabl., 15 mg, 84 szt. – o 48,05 zł oraz Apraswift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 84 szt. – o 48,05 zł.

Urzędowe ceny zbytu obniżono dla 942 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 4 procent.

75+ i ciąża plus

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, natomiast 6 substancji utraciło finansowanie (acidum tranexamicum, atenololum, cilazaprilum + hydrochlorothiazidum, dalteparinum natricum, eprosartanum, imidaprilum). Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 25 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 132 opakowań.

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych brak nowych opakowań leków, 37 opakowań zostało natomiast z niej usunięte. Lista nie została poszerzona o żadną substancję czynną, natomiast jedna substancja straciła finansowanie (dalteparinum natricum).

Programy lekowe - dwie nowe substancje

W ramach programów lekowych, na liście B pojawiły się 2 nowe molekuły, natomiast żadna molekuła nie utraciła finansowania.

Do nowo dodanych molekuł należą:

Givosiranum – Givlaari firmy Alnylam Netherlands B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2 marca 2020 r.), dostępny w ramach nowego programu lekowego B.128.FM. Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat (ICD-10: E80.2)

firmy Alnylam Netherlands B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2 marca 2020 r.), dostępny w ramach nowego programu lekowego B.128.FM. Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat (ICD-10: E80.2) Niraparibum – Zejula firmy GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 16 listopada 2017 r.), w ramach istniejącego programu lekowego B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48).

Nie doszło do zawężenia wskazań refundacyjnych dla żadnej z substancji czynnych w poszczególnych programach lekowych.

Łącznie z programów lekowych usunięto 2 opakowania leków, a wprowadzono 9 nowych. Urzędowe ceny zbytu 20 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 11,8 procent.

Urzędowe ceny zbytu zostały podniesione w przypadku 10 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka dla tych produktów to 48,2 procenta. Wszystkie podwyżki urzędowych cen zbytu dotyczą opakowań leków z substancją czynną Immunoglobulinum humanum.

W katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa molekuła, żadna także nie utraciła finansowania. Z katalogu chemioterapii usunięto 16 opakowań leków, został on natomiast poszerzony o 11 opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 24 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 11,7 proc., przy czym w dwóch przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej: Sandostatin LAR, Octreotidum oraz Tamoxifen-EGIS, Tamoxifenum. W katalogu chemioterapii urzędowa cena zbytu nie została podniesiona dla żadnego z opakowań leków.

