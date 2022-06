Od lipca 2022 będzie refundacja kolejnych leków. MZ: zmiany będą obszerne

Niedługo poznamy propozycje resortu zdrowia w zakresie refundacji, która wejdzie w życie od lipca 2022 roku

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, refundowane będą flozyny w przewlekłej niewydolności nerek oraz nowe leki i wskazania w reumatologii

Resort pracuje też nad ustawą refundacyjną, ustawą o badaniach klinicznych i ustawą Prawo farmaceutyczne

Refundacja flozyn w niewydolności nerek

- Pierwsza połowa tego roku była bardzo dobra, jest lepsza niż wszystkie połowy w poprzednich latach. Najbliższa lista refundacyjna też będzie bardzo obszerna. Przygotowujemy się do wydania ostatnich decyzji refundacyjnych i będzie wiele nowych terapii - zapowiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, podczas zorganizowanej przez "Puls Medycyny" konferencji o polityce lekowej (6 czerwca 2022r.).

- Poszliśmy bardzo mocno w końcówkę refundacji flozyn we wszystkich wskazaniach, które do tej pory miały choroby przewlekłe - dodał.

Wiceminister przyznał, że choroby populacyjne są bardzo istotnym elementem dla resortu zdrowia.

- Na dziś mniej się już obawiamy przekroczenia budżetu, gdyż mając ustaloną stosunkowo niewielką cenę, widzimy bardzo dużą zasadność finansowania tych leków, nawet w takich dużych populacjach, jak w przypadku przewlekłej niewydolności serca - tłumaczył.

- Czekamy jeszcze na jeden lek, który od dosyć dawna jest na rynku w Polsce, nie był dotychczas refundowany. Być może uda nam się z firmą uzgodnić warunki objęcia refundacją w przewlekłej niewydolności serca. Tak, by pacjenci w mniejszym zakresie korzystali z hospitalizacji i mogli być leczeni w trybie ambulatoryjnym - dodał.

Od maja tego roku jest już refundacja flozyn w przewlekłej niewydolności serca. Zaś dzięki decyzji o rozszerzeniu refundacji flozyn w niewydolności serca, teraz dużo łatwiej było podjąć decyzję o ich refundacji w przewlekłej niewydolności nerek. Mają być finansowane od lipca 2022 roku.

Będą zmiany w reumatologii

- Będą zmiany w zakresie reumatologii. Zajęliśmy się różnymi wskazaniami i będą one widoczne na lipcowej liście refundacyjnej. Te wskazania zostaną bardzo mocno poszerzone i w tym zakresie wszystko istotne, co powinno się znaleźć w refundacji, będzie nią objęte - mówił wiceminister.

Dodał, że dotyczy to nie tylko leków, ale również organizacji systemu. Przed resortem zmiana wycen i diagnozowania pacjentów w oddziałach reumatologicznych i poradniach reumatologicznych, żeby jak najwięcej świadczeń realizować w trybie ambulatoryjnym. Druga kwestia do realizacji to pilotaż związany z szybką diagnostyką dla pacjentów, którzy są zdiagnozowani de novo.

W wielu zakresach będą też toczyły się prace związane z diagnostyką molekularną i genetyczną.

Do zakończenia są też rozpoczęte nowelizacja ustaw: – Kończymy prace przed przekazaniem na dalsze etapy ustawy refundacyjnej. Wraz z URPL pracujemy nad ustawą o badaniach klinicznych i dostępem do leków sierocych, które nie mają jeszcze rejestracji, na zasadach wczesnego dostępu. Będą również zmiany prawa farmaceutycznego, w tym pionizacji inspekcji farmaceutycznej - wymieniał.

Większy nacisk na choroby rzadkie

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

- Od 2019 roku zostało przyjętych dużo nowych refundacji. Od tego czasu refundujemy 206 nowych rozszerzonych wskazań. Szczególnie przełomowym był 2021 rok, kiedy zostało wdrożonych zdecydowanie najwięcej nowych terapii i wskazań: 68, z tego 32 dotyczyły onkologii - wymieniał Maciej Miłkowski.

Przypomniał też, że został położony większy nacisk na choroby rzadkie. Od zawsze w ich przypadku był problem finansowy, bowiem koszty tych terapii są znacząco wyższe niż standardowych.

- Teraz też mamy problem kosmicznych cen, które oczekiwane są przez producentów. Często są to fundusze inwestycyjne, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem farmaceutycznym i są nastawione przede wszystkim na zysk - przyznał.

- Widzimy to w lekach o wysokiej innowacyjności. Ich ceny są bardzo często tak zaporowe, że trudno jest uzgodnić jakiekolwiek warunki. A jednocześnie w tych technologiach innowacyjnych, gdzie warunkiem jest osiągnięcie efektu klinicznego, wiele firm obawia się, że ich lek nie osiągnie efektywności jak w badaniach klinicznych - dodał minister odpowiedzialny za politykę lekową.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.