Od dziś ważne zmiany dla aptek

Od 2 września zmiany dla aptek

W związku z zakończeniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a tym samym utratą uprawnienia farmaceutów do badania kwalifikacyjnego poprzedzającego szczepienie i realizację szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, minister zdrowia zmienił polecenia z dnia 2 marca 2021 r., wprowadzając ostateczny termin rozliczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 szczepień ochronnych na wirusa SARS- CoV-2 w aptekach ogólnodostępnych.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w celu rozliczenia szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych do 30 czerwca 2023 r., zobowiązany jest do przekazania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 20 września 2023 r.

Zarządzenie wchodzi w życie 2 września 2023 roku.

Zobacz: Zarządzenie prezesa NFZ z dnia 1 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

